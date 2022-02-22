Пік хвилі в Україні минає, загадковий "російський грип": новини про коронавірус 22 лютого

В Україні знову фіксують зростання захворюваності на коронавірус, добовий показник сягнув 24 тисяч інфікованих. Водночас у МОЗ повідомили про стабілізацію ситуації, зокрема меншу кількість госпіталізацій, ніж під час попередньої хвилі. Вчені виявили, що гени, які відповідають за важкий перебіг COVID-19, можуть захищати від ВІЛ. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 22 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні зафіксували 24 440 нових підтверджених випадків коронавірусу. З них – 2 455 дітей та 665 медпрацівників. До лікарень потрапили 1 553 хворих на COVID-19. На жаль, від ускладнень хвороби померли 287 людей. Натомість одужало – 33 238 осіб, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Кому дістануться ліки від COVID, повторне інфікування: новини про коронавірус за 21 лютого

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 4193;

Вінницька область – 490;

Волинська область – 835;

Дніпропетровська область – 2159;

Донецька область – 1366;

Житомирська область – 540;

Закарпатська область – 415;

Запорізька область – 1393;

Івано-Франківська область – 164;

Київська область – 1149;

Кіровоградська область – 488;

Луганська область – 518;

Львівська область – 821;

Миколаївська область – 1255;

Одеська область – 1664;

Полтавська область – 1490;

Рівненська область – 659;

Сумська область – 562;

Тернопільська область – 438;

Харківська область – 588;

Херсонська область – 765;

Хмельницька область – 533;

Черкаська область – 1105;

Чернівецька область – 276;

Чернігівська область – 574.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності

Загалом за весь час пандемії в Україні недугу підхопили 4 758 773 особи. З них одужала – 3 985 601 особа. Однак ще 104 932 хворих померли.

Усього провели 19 430 200 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за минулий тиждень / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації зросли

Джерело: МОЗ

​За добу 21 лютого в Україні 56 726 людей вакцинували проти COVID-19, зокрема, першу дозу отримали 15 443 людини. Тоді як другу – 26 027 людей. Натомість додатковою дозою щепили 350 українців, а бустерною – 14 906 людей.

Загальна статистика

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 695 806 людей, з них:

отримали першу дозу – 15 695 804 людини;

дві дози – 15 148 026 людей;

отримали додаткову дозу – 26 860 людей;

бустерну – 683 414.

Загалом провели 31 554 104 щеплення.

Україна минає пік захворюваності, смертність припинила зростати, – Ляшко

Джерело: 24 канал

Про спад захворюваності на коронавірус в Україні розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 22 лютого. Міністр повідомив про меншу кількість госпіталізацій і померлих, ніж на піку попередньої Дельта-хвилі.

Ба більше, середньодобова кількість померлих від ускладнень COVID-19 припинила зростати. Останні 5 днів вона перебуває на плато, коли фіксують приблизно 240 осіб на добу.

Які області перебувають у червоній зоні карантину

Джерело: МОЗ

Станом на 22 лютого 5 регіонів України залишаються у червоній карантинній зоні. Ще 4 області внесені до помаранчевої зони.

Наразі до червоного епідемічного рівня небезпеки віднесені 5 областей:

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Луганська область,

Рівненська область,

Хмельницька область.

У цих регіонах зафіксували зростання показників поширення коронавірусу. Передусім перевищено коефіцієнт заражень і рівень госпіталізацій. Решта регіонів країни, зокрема Київ, віднесені до "помаранчевої" зони карантину.

Показники захворюваності перевищені

Станом на 22 лютого рівень захворюваності по країні становить 1 095 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч людей. У Києві цей показник складає 1 732 на 100 тисяч людей.

Рівень госпіталізацій по країні складає 52,7, при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.



Актуальне карантинне зонування країни / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 22 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Від початку пандемії у світі виявили понад 426 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.

Станом на сьогодні найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Німеччина, Бразилія, Росія та Індія.

В Італії розповіли, коли відкриються для туристів

Джерело: Corriere Della Serra

Влада Італії швидше за все, не поновлюватиме обмеження на в'їзд для туристів. Країна планує скасувати "зелені перепустки" та карантин для прибулих.

Дослідження про коронавірус

Важкий перебіг COVID-19 та менша ймовірність інфікування ВІЛ

, 14 грудня 2021 року влада Італії заборонила в'їзд всім туристам з України через штам "Омікрон". Правила мали діяти до 31 січня 2022 року, втім, після закінчення терміну, країна все ж не відкрилася для українців

Джерело: MedicalXpress

Основний генетичний варіант ризику важкої форми COVID-19 є напрочуд поширеним. Але він має й позитивну роль. За законами еволюції, цей генетичний фактор має мати сприятливий вплив на своїх носіїв.

Він розташований в області хромосоми 3, яка складається з багатьох генів. Поруч із ним є кілька генів, які кодують рецептори імунної системи. Один із цих рецепторів – CCR5 – використовується вірусом ВІЛ для інфікування лейкоцитів.

Виявилось, що люди, які мають фактор ризику важкого перебігу COVID-19, мали менше рецепторів CCR5. Це змусило науковців перевірити, чи є у них менший ризик зараження ВІЛ.

Загадковий "російський грип" міг бути першою епідемією коронавірусу у світі

Аналізуючи дані пацієнтів із трьох основних біобанків (FinnGen, UK Biobank та Michigan Genomic Initiative),

Джерело: The New York Times

У 1889 році у Росії виникла таємнича респіраторна хвороба, яка потім поширилася по всьому світу. Вона викликала щонайменше три хвилі зараження протягом кількох років.