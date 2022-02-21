Новини про коронавірус в Україні 21 лютого
Новий спалах захорюваності
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 20 лютого, в Україні зафіксували 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них інфікувалося 1 254 дітей та 151 медпрацівник.
Водночас за минулу добу зменшилась і кількість госпіталізованих: 1 886 осіб проти 3 172 хворих, яких поклали до лікарні днем раніше.
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Протягом 20 лютого недугу змогли побороти 13 904 хворих. Натомість COVID-19 назавжди забрав життя 127 осіб.
Від початку пандемії в Україні провели 19 390 438 ПЛР-тестувань. Водночас за минулу добу зробили 46 428, з яких:
- 17 065 – методом ПЛР;
- 2 272 – методом ІФА;
- 27 091 – досліджень експрес-тестами на антиген.
Статистика хворих у регіонах за добу
- Київ – 2 297;
- Вінницька область – 140;
- Волинська область – 443;
- Дніпропетровська область – 1 353;
- Донецька область – 593;
- Житомирська область – 480;
- Закарпатська область – 137;
- Запорізька область – 564;
- Івано-Франківська область – 126;
- Київська область – 2 297;
- Кіровоградська область – 313;
- Луганська область – 188;
- Львівська область – 290;
- Миколаївська область – 1 099;
- Одеська область – 1 011;
- Полтавська область – 502;
- Рівненська область – 251;
- Сумська область – 251;
- Тернопільська область – 156;
- Харківська область – 911;
- Херсонська область – 582;
- Хмельницька область – 203;
- Черкаська область – 636;
- Чернівецька область – 184;
- Чернігівська область – 368.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика захворюваності
За весь час пандемії в країні недугу підхопили 4 734 333 осіб. З них 3 952 363 – одужали, однак ще 104 645 хворих померли.
Темпи вакцинації населення сильно впали
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 20 лютого, в Україні проти коронавірусу щепили всього 17 172 людини. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей. Тим часом додаткову дозу отримали 78 людей, а бустерну дозу – 4 360 людей.
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Щеплення виконувались 333 мобільними бригадами з імунізації, у 1 580 пунктах щеплення та у 388 центрах вакцинації населення.
Натомість позавчора, 19 лютого, в країні провели 29 528 щеплень. А днем раніше – 67 636.
Загальна кількість вакцинованих
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу в країні щепили 15 680 363 людини. 15 680 361 з них отримали першу дозу, 15 121 999 – дві дози, 26 510 – додаткову дозу, а 668 508 – бустерну.
Загалом в країні провели 31 497 378 COVID-щеплень.
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 994 966,
- Coronavac – 4 997 206,
- AstraZeneca – 1 639 398,
- Moderna – 1 540 926,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу
МОЗ оновило карантинні зони
Джерело: МОЗ
Станом на 21 лютого у жовтій зоні епідемічної небезпеки перебувають чотири регіони: Львівська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області.
На червоному рівні епіднебезпеки знаходяться Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька.
Актуальне карантинне зонування країни / Інфографіка МОЗ
Новини про коронавірус у світі 21 лютого
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Від початку пандемії у світі виявили понад 424 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.
Станом на сьогодні найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Німеччина, Бразилія, Росія та Індія.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу
У Свердловській області приймають "біженців"
Джерело: Znak.com
У Свердловській області готуються приймати примусово евакуйованих до Росії мешканців тимчасово окупованих територій України. До регіону доставлять 600 "евакуйованих".
Пацієнти реабілітаційної спецлікарні "Липівка" у Режі скаржаться, що їх виселяють просто посеред лікування. Серед них люди, які проходять реабілітацію після інсульту та коронавірусу.
Ізраїль відкривається для невакцинованих
Джерело: Times of Israel
Влада Ізраїлю прийняла рішення відкритися для всіх туристів з 1 березня. Це стосується й іноземців, які не отримали щеплення від COVID-19.
Цікаво Важкий перебіг коронавірусу порушує здоров'я кишківника
Дослідження та розробки
Moderna розробляють нові мРНК-вакцини
Джерело: New Atlas
Пандемія COVID-19 прискорила розвиток та тестування мРНК-вакцин, тож компанія Moderna запускає нові дослідження цієї технології проти інших захворювань. Зокрема, проти герпесу, раку та віспи.