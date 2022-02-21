Новини про коронавірус в Україні 21 лютого

Новий спалах захорюваності

За минулу добу, 20 лютого, в Україні зафіксували 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них інфікувалося 1 254 дітей та 151 медпрацівник.

Водночас за минулу добу зменшилась і кількість госпіталізованих: 1 886 осіб проти 3 172 хворих, яких поклали до лікарні днем раніше.

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Протягом 20 лютого недугу змогли побороти 13 904 хворих. Натомість COVID-19 назавжди забрав життя 127 осіб.

Від початку пандемії в Україні провели 19 390 438 ПЛР-тестувань. Водночас за минулу добу зробили 46 428, з яких:

17 065 – методом ПЛР;

2 272 – методом ІФА;

27 091 – досліджень експрес-тестами на антиген.

Статистика хворих у регіонах за добу

Київ – 2 297;

Вінницька область – 140;

Волинська область – 443;

Дніпропетровська область – 1 353;

Донецька область – 593;

Житомирська область – 480;

Закарпатська область – 137;

Запорізька область – 564;

Івано-Франківська область – 126;

Київська область – 2 297;

Кіровоградська область – 313;

Луганська область – 188;

Львівська область – 290;

Миколаївська область – 1 099;

Одеська область – 1 011;

Полтавська область – 502;

Рівненська область – 251;

Сумська область – 251;

Тернопільська область – 156;

Харківська область – 911;

Херсонська область – 582;

Хмельницька область – 203;

Черкаська область – 636;

Чернівецька область – 184;

Чернігівська область – 368.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності

За весь час пандемії в країні недугу підхопили 4 734 333 осіб. З них 3 952 363 – одужали, однак ще 104 645 хворих померли.

Темпи вакцинації населення сильно впали

За минулу добу, 20 лютого, в Україні проти коронавірусу щепили всього 17 172 людини. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу – 7 965 людей. Тим часом додаткову дозу отримали 78 людей, а бустерну дозу – 4 360 людей.

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Щеплення виконувались 333 мобільними бригадами з імунізації, у 1 580 пунктах щеплення та у 388 центрах вакцинації населення.

Натомість позавчора, 19 лютого, в країні провели 29 528 щеплень. А днем раніше – 67 636.

Загальна кількість вакцинованих

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу в країні щепили 15 680 363 людини. 15 680 361 з них отримали першу дозу, 15 121 999 – дві дози, 26 510 – додаткову дозу, а 668 508 – бустерну.

Загалом в країні провели 31 497 378 COVID-щеплень.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 994 966,

Coronavac – 4 997 206,

AstraZeneca – 1 639 398,

Moderna – 1 540 926,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Зверніть увагу! Ще одне дослідження підтвердило, що вакцинація проти COVID-19 може захистити від нових варіантів коронавірусу краще, ніж природна інфекція.

Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу

МОЗ оновило карантинні зони

Джерело: МОЗ

Станом на 21 лютого у жовтій зоні епідемічної небезпеки перебувають чотири регіони: Львівська, Полтавська, Харківська та Чернівецька області.

На червоному рівні епіднебезпеки знаходяться Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька.

Актуальне карантинне зонування країни / Інфографіка МОЗ

Новини про коронавірус у світі 21 лютого

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Університет Гопкінса

Від початку пандемії у світі виявили понад 424 мільйона хворих на коронавірус та більш ніж 5,8 мільйона смертей серед пацієнтів.

Станом на сьогодні найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Німеччина, Бразилія, Росія та Індія.



​Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

У Свердловській області приймають "біженців"

Джерело: Znak.com

У Свердловській області готуються приймати примусово евакуйованих до Росії мешканців тимчасово окупованих територій України. До регіону доставлять 600 "евакуйованих".

Пацієнти реабілітаційної спецлікарні "Липівка" у Режі скаржаться, що їх виселяють просто посеред лікування. Серед них люди, які проходять реабілітацію після інсульту та коронавірусу.

Ізраїль відкривається для невакцинованих

Джерело: Times of Israel

Влада Ізраїлю прийняла рішення відкритися для всіх туристів з 1 березня. Це стосується й іноземців, які не отримали щеплення від COVID-19.

Цікаво Важкий перебіг коронавірусу порушує здоров'я кишківника

Дослідження та розробки

Moderna розробляють нові мРНК-вакцини

Джерело: New Atlas

Пандемія COVID-19 прискорила розвиток та тестування мРНК-вакцин, тож компанія Moderna запускає нові дослідження цієї технології проти інших захворювань. Зокрема, проти герпесу, раку та віспи.