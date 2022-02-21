Новости о коронавирусе в Украине 21 февраля

Новая вспышка загораемости

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 20 февраля, в Украине зафиксировано 13 562 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них инфицированные 1254 детей и 151 медработник.

В то же время за минувшие сутки уменьшилось количество госпитализированных: 1 886 человек против 3 172 больных, которых положили в больницу днем ​​ранее.

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В течение 20 февраля недуг смогли побороть 13 904 больных. COVID-19 навсегда унес жизни 127 человек.

С начала пандемии в Украине провели 19 390 438 ПЦР-тестирований. В то же время за прошедшие сутки сделали 46 428, из которых:

  • 17 065 – методом ПЦР;
  • 2 272 – методом ИФА;
  • 27 091 – исследований экспресс-тестами на антиген.

Статистика больных в регионах в сутки

  • Киев – 2 297;
  • Винницкая область – 140;
  • Волынская область – 443;
  • Днепропетровская область – 1 353;
  • Донецкая область – 593;
  • Житомирская область – 480;
  • Закарпатская область – 137;
  • Запорожская область – 564;
  • Ивано-Франковская область – 126;
  • Киевская область – 2 297;
  • Кировоградская область – 313;
  • Луганская область – 188;
  • Львовская область – 290;
  • Николаевская область – 1099;
  • Одесская область – 1011;
  • Полтавская область – 502;
  • Ровненская область – 251;
  • Сумская область – 251;
  • Тернопольская область – 156;
  • Харьковская область – 911;
  • Херсонская область – 582;
  • Хмельницкая область – 203;
  • Черкасская область – 636;
  • Черновицкая область – 184;
  • Черниговская область – 368.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости

За все время пандемии в стране болезнь подхватили 4 734 333 человека. Из них 3 952 363 выздоровели, однако 104 645 больных умерли.

Темпы вакцинации населения сильно упали

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 20 февраля, в Украине от коронавируса привили всего 17 172 человека. Первую дозу получили 4769 человек, вторую дозу – 7965 человек. Тем временем дополнительную дозу получили 78 человек, а бустерную дозу – 4360 человек.

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Прививки выполнялись 333 мобильными бригадами по иммунизации, в 1580 пунктах прививки и в 388 центрах вакцинации населения.

В позавчера, 19 февраля, в стране провели 29 528 прививок. А днем ​​раньше – 67 636.

Общее количество вакцинированных

С начала вакцинальной кампании от коронавируса в стране привили 15 680 363 человека. 15 680 361 из них получили первую дозу, 15 121 999 – две дозы, 26 510 – дополнительную дозу, а 668 508 – бустерную.

В общей сложности в стране провели 31 497 378 COVID-прививок.

Какие препараты выбирали украинцы

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 994 966,
  • Coronavac – 4 997 206,
  • AstraZeneca – 1 639 398,
  • Moderna – 1 540 926,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Бустерна доза

Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала

Минздрав обновил карантинные зоны

Источник: Минздрав

На 21 февраля в желтой зоне эпидемической опасности находятся четыре региона: Львовская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области.

На красном уровне эпиднемопасности находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровненская и Хмельницкая.

Актуальное карантинное зонирование страны / Инфографика Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 21 февраля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии в мире выявили более 424 миллионов больных коронавирусом и более 5,8 миллионов смертей среди пациентов.

По состоянию на сегодняшний день больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Германия, Бразилия, Россия и Индия.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

В Свердловской области принимают "беженцев"

Источник: Znak.com

В Свердловской области готовятся принимать принудительно эвакуированных в Россию жителей временно оккупированных территорий Украины. В регион доставят 600 "эвакуированных".

Пациенты реабилитационной спецбольницы "Липовка" в Реже жалуются, что их выселяют прямо посреди лечения. Среди них люди, проходящие реабилитацию после инсульта и коронавируса.

Израиль открывается для невакцинированных

Источник: Times of Israel

Власти Израиля приняли решение открыться для всех туристов с 1 марта. Это касается и иностранцев, не получивших прививку от COVID-19.

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Исследования и разработки

Moderna разрабатывают новые мРНК-вакцины

Источник: New Atlas

Пандемия COVID-19 ускорила развитие и тестирование мРНК-вакцин, поэтому Moderna запускает новые исследования этой технологии против других заболеваний. В частности, против герпеса, рака и оспы.