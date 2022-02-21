В то же время за минувшие сутки уменьшилось и количество госпитализированных: 1 886 человек в сравнении с 3 172 больными, которых положили в больницу днем ранее.

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В течение 20 февраля недуг смогли побороть 13 904 больных. Зато COVID-19 навсегда унес жизни 127 человек.

Темпы тестирования

С начала пандемии в Украине провели 19 390 438 ПЦР-тестирований. Вместе с тем за минувшие сутки сделали 46 428, из которых:

17 065 – методом ПЦР;

2 272 – методом ИФА;

27 091 – исследований экспресс-тестами на антиген.

Статистика больных в регионах за сутки

Киев – 2 297;

Винницкая область – 140;

Волынская область – 443;

Днепропетровская область – 1 353;

Донецкая область – 593;

Житомирская область – 480;

Закарпатская область – 137;

Запорожская область – 564;

Ивано-Франковская область – 126;

Киевская область – 2 297;

Кировоградская область – 313;

Луганская область – 188;

Львовская область – 290;

Николаевская область – 1 099;

Одесская область – 1 011;

Полтавская область – 502;

Ровненская область – 251;

Сумская область – 251;

Тернопольская область – 156;

Харьковская область – 911;

Херсонская область – 582;

Хмельницкая область – 203;

Черкасская область – 636;

Черновицкая область – 184;

Черниговская область – 368.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости

За все время пандемии в стране недуг подхватили 4 734 333 человека. Из них 3 952 363 – выздоровели, однако еще 104 645 больных умерли.

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Добавим, что по состоянию на 20 февраля в красной зоне карантина в Украине остаются 5 областей. Однако ситуация в трех из них улучшается. Поэтому вскоре они могут перейти в зону со слабыми ограничениями. Речь идет о Закарпатской, Ровненской и Ивано-Франковской областях.



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