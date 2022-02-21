В то же время за минувшие сутки уменьшилось и количество госпитализированных: 1 886 человек в сравнении с 3 172 больными, которых положили в больницу днем ранее.

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В течение 20 февраля недуг смогли побороть 13 904 больных. Зато COVID-19 навсегда унес жизни 127 человек.

Темпы тестирования

С начала пандемии в Украине провели 19 390 438 ПЦР-тестирований. Вместе с тем за минувшие сутки сделали 46 428, из которых:

  • 17 065 – методом ПЦР;
  • 2 272 – методом ИФА;
  • 27 091 – исследований экспресс-тестами на антиген.

Статистика больных в регионах за сутки

  • Киев – 2 297;
  • Винницкая область – 140;
  • Волынская область – 443;
  • Днепропетровская область – 1 353;
  • Донецкая область – 593;
  • Житомирская область – 480;
  • Закарпатская область – 137;
  • Запорожская область – 564;
  • Ивано-Франковская область – 126;
  • Киевская область – 2 297;
  • Кировоградская область – 313;
  • Луганская область – 188;
  • Львовская область – 290;
  • Николаевская область – 1 099;
  • Одесская область – 1 011;
  • Полтавская область – 502;
  • Ровненская область – 251;
  • Сумская область – 251;
  • Тернопольская область – 156;
  • Харьковская область – 911;
  • Херсонская область – 582;
  • Хмельницкая область – 203;
  • Черкасская область – 636;
  • Черновицкая область – 184;
  • Черниговская область – 368.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости

За все время пандемии в стране недуг подхватили 4 734 333 человека. Из них 3 952 363 – выздоровели, однако еще 104 645 больных умерли.

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Добавим, что по состоянию на 20 февраля в красной зоне карантина в Украине остаются 5 областей. Однако ситуация в трех из них улучшается. Поэтому вскоре они могут перейти в зону со слабыми ограничениями. Речь идет о Закарпатской, Ровненской и Ивано-Франковской областях.

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