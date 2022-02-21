Водночас за минулу добу зменшилась і кількість госпіталізованих: 1 886 осіб проти 3 172 хворих, яких поклали до лікарні днем раніше.

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Протягом 20 лютого недугу змогли побороти 13 904 хворих. Натомість COVID-19 назавжди забрав життя 127 осіб.

Темпи тестування

Від початку пандемії в Україні провели 19 390 438 ПЛР-тестувань. Водночас за минулу добу зробили 46 428, з яких:

17 065 – методом ПЛР;

2 272 – методом ІФА;

27 091 – досліджень експрес-тестами на антиген.

Статистика хворих у регіонах за добу

Київ – 2 297;

Вінницька область – 140;

Волинська область – 443;

Дніпропетровська область – 1 353;

Донецька область – 593;

Житомирська область – 480;

Закарпатська область – 137;

Запорізька область – 564;

Івано-Франківська область – 126;

Київська область – 2 297;

Кіровоградська область – 313;

Луганська область – 188;

Львівська область – 290;

Миколаївська область – 1 099;

Одеська область – 1 011;

Полтавська область – 502;

Рівненська область – 251;

Сумська область – 251;

Тернопільська область – 156;

Харківська область – 911;

Херсонська область – 582;

Хмельницька область – 203;

Черкаська область – 636;

Чернівецька область – 184;

Чернігівська область – 368.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності

За весь час пандемії в країні недугу підхопили 4 734 333 осіб. З них 3 952 363 – одужали, однак ще 104 645 хворих померли.

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Додамо, що станом на 20 лютого у червоній зоні карантину в Україні залишаються 5 областей. Однак ситуація в трьох із них покращується. Тож невдовзі вони можуть перейти у зону зі слабшими обмеженнями. Мовиться про Закарпатську, Рівненську та Івано-Франківську області.



Смертність від коронавірусу у світі за минулий тиждень / Інфографіка 24 каналу