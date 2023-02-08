Країна, що програє, буде платити територіями: опозиціонер оцінив можливість розпаду Росії
Японія заговорила про незаконну окупацію Росією островів біля берегів Хоккайдо, які росіяни називають Південними Курилами. Крім того, після поразки у війні територіальні питання до країни-агресорки можуть виникнути не лише у японців.
Ба більше, країни можуть спробувати реалізувати претензії щодо окупованих Росією територій. Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков.
Варте уваги Король – голий: у Росії почалися незворотні процеси руйнування путінського режиму
Росія програє і платитиме своїми територіями
Гудков зауважив, що країні, які програли, завжди платять своїми територіями. І Росія не стане виключенням.
Я впевнений, що після війни до ослабленої Росії виникне безліч територіальних питань,
– повідомив російський опозиціонер.
Так, відповідні питання можуть порушити як Японія, так і Китай. Ба більше, німці також можуть вимагати повернути Кенігсберг – зараз російський Калінінград.
Гудков припустив, що після поразки Росія платитиме своїми територіями: дивіться відео
Три сценарії поразки Росії
Попри всі погрози нового наступу, стратегічно Росія прямує до поразки у війні проти нашої держави. Західні аналітики окреслили 3 ймовірних сценарії поразки країни-агресорки.
- Перший сценарій передбачає, що Росія просто погодиться визнати свою поразку та піде на врегулювання конфлікту на умовах України. Водночас він є найменш ймовірним.
Утім, головною проблемою такого варіанту розвитку подій є масштаби російської агресії та воєнних злочинів проти нашої держави. Звірства, які росіяни чинили проти наших громадян унеможливлюють для України прийняття будь-якого дипломатичного врегулювання, крім повної капітуляції Росії.
- За другим сценарієм Росія йде на потужну ескалацію шляхом диверсій у державах-созницях та в самій Україні.
На думку західних аналітиків, у такому разі Кремль може вдатися навіть до ядерного удару по Україні. За такого варіанту війна точно не завершиться, а навпаки, змусить НАТО долучитися до конфлікту. Водночас Альянс навряд чи вдасться до ядерної відповіді, застосувавши лише свої конвенційні сили
- Останній сценарій передбачає крах путінського режиму, коли вирішальні битви будуть відбуватися вже не в Україні, а в залах Кремля та на вулицях Москви.
Як зазначили аналітики, крах режиму означав би миттєве припинення війни. А державний переворот та подальша громадянська війна повторить те, що сталося у 1917 році, коли більшовики прийшли до влади, що прискорило вихід Російській Імперії з Першої світової війни.