Проигравшая страна будет платить территориями: оппозиционер оценил возможность распада России
Япония заговорила о незаконной оккупации Россией островов у берегов Хоккайдо, которые россияне называют Южными Курилами. Кроме того, после поражения в войне территориальные вопросы к стране-агрессору могут возникнуть не только у японцев.
Более того, страны могут попытаться реализовать претензии в отношении оккупированных Россией территорий. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.
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Россия проигрывает и будет платить своими территориями
Гудков отметил, что проигравшей стране всегда платят своими территориями. И Россия не станет исключением.
Я уверен, что после войны в ослабленной России возникнет множество территориальных вопросов,
– сообщил российский оппозиционер.
Так, соответствующие вопросы могут поднять как Япония, так и Китай. Более того, немцы также могут потребовать вернуть Кенигсберг – сейчас российский Калининград.
Гудков предположил, что после поражения Россия будет платить своими территориями: смотрите видео
Три сценария поражения России
Несмотря на все угрозы нового наступления, Россия стратегически направляется к поражению в войне против нашего государства. Западные аналитики очертили 3 вероятных сценария поражения страны-агрессора.
- Первый сценарий предполагает, что Россия просто согласится признать свое поражение и пойдет на урегулирование конфликта в условиях Украины. В то же время он является наименее вероятным.
Впрочем, главная проблема такого варианта развития событий – масштабы российской агрессии и военных преступлений против нашего государства. Зверства, которые россияне совершали против наших граждан, делают невозможным для Украины принятие любого дипломатического урегулирования, кроме полной капитуляции России.
- По второму сценарию Россия идет на мощную эскалацию путем диверсий в государствах-созниках и в Украине.
По мнению западных аналитиков, в таком случае Кремль может прибегнуть даже к ядерному удару по Украине. В таком случае война точно не завершится, а наоборот, заставит НАТО присоединиться к конфликту. В то же время Североатлантический союз вряд ли прибегнет к ядерному ответу, применив только свои конвенционные силы.
- Последний сценарий предполагает крах путинского режима, когда решающие битвы будут происходить уже не в Украине, а в залах Кремля и на улицах Москвы.
Как отметили аналитики, падение режима означало бы мгновенное прекращение войны. А государственный переворот и последующая гражданская война повторит произошедшее в 1917 году, когда большевики пришли к власти, что ускорило выход Российской Империи из Первой мировой войны.