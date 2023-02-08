Проигравшая страна будет платить территориями: оппозиционер оценил возможность распада России

Япония заговорила о незаконной оккупации Россией островов у берегов Хоккайдо, которые россияне называют Южными Курилами. Кроме того, после поражения в войне территориальные вопросы к стране-агрессору могут возникнуть не только у японцев.

Более того, страны могут попытаться реализовать претензии в отношении оккупированных Россией территорий. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

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Россия проигрывает и будет платить своими территориями

Гудков отметил, что проигравшей стране всегда платят своими территориями. И Россия не станет исключением.

Я уверен, что после войны в ослабленной России возникнет множество территориальных вопросов,

– сообщил российский оппозиционер.

Так, соответствующие вопросы могут поднять как Япония, так и Китай. Более того, немцы также могут потребовать вернуть Кенигсберг – сейчас российский Калининград.

Гудков предположил, что после поражения Россия будет платить своими территориями: смотрите видео

Три сценария поражения России

Несмотря на все угрозы нового наступления, Россия стратегически направляется к поражению в войне против нашего государства. Западные аналитики очертили 3 вероятных сценария поражения страны-агрессора.

Первый сценарий предполагает, что Россия просто согласится признать свое поражение и пойдет на урегулирование конфликта в условиях Украины. В то же время он является наименее вероятным.

Впрочем, главная проблема такого варианта развития событий – масштабы российской агрессии и военных преступлений против нашего государства. Зверства, которые россияне совершали против наших граждан, делают невозможным для Украины принятие любого дипломатического урегулирования, кроме полной капитуляции России.

По второму сценарию Россия идет на мощную эскалацию путем диверсий в государствах-созниках и в Украине.

По мнению западных аналитиков, в таком случае Кремль может прибегнуть даже к ядерному удару по Украине. В таком случае война точно не завершится, а наоборот, заставит НАТО присоединиться к конфликту. В то же время Североатлантический союз вряд ли прибегнет к ядерному ответу, применив только свои конвенционные силы.

Последний сценарий предполагает крах путинского режима, когда решающие битвы будут происходить уже не в Украине, а в залах Кремля и на улицах Москвы.

Как отметили аналитики, падение режима означало бы мгновенное прекращение войны. А государственный переворот и последующая гражданская война повторит произошедшее в 1917 году, когда большевики пришли к власти, что ускорило выход Российской Империи из Первой мировой войны.