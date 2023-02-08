Ба більше, країни можуть спробувати реалізувати претензії щодо окупованих Росією територій. Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков.

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Росія програє і платитиме своїми територіями

Гудков зауважив, що країні, які програли, завжди платять своїми територіями. І Росія не стане виключенням.

Я впевнений, що після війни до ослабленої Росії виникне безліч територіальних питань,

– повідомив російський опозиціонер.

Так, відповідні питання можуть порушити як Японія, так і Китай. Ба більше, німці також можуть вимагати повернути Кенігсберг – зараз російський Калінінград.

Гудков припустив, що після поразки Росія платитиме своїми територіями: дивіться відео

Три сценарії поразки Росії

Попри всі погрози нового наступу, стратегічно Росія прямує до поразки у війні проти нашої держави. Західні аналітики окреслили 3 ймовірних сценарії поразки країни-агресорки.

Перший сценарій передбачає, що Росія просто погодиться визнати свою поразку та піде на врегулювання конфлікту на умовах України. Водночас він є найменш ймовірним.

Утім, головною проблемою такого варіанту розвитку подій є масштаби російської агресії та воєнних злочинів проти нашої держави. Звірства, які росіяни чинили проти наших громадян унеможливлюють для України прийняття будь-якого дипломатичного врегулювання, крім повної капітуляції Росії.

За другим сценарієм Росія йде на потужну ескалацію шляхом диверсій у державах-созницях та в самій Україні.

На думку західних аналітиків, у такому разі Кремль може вдатися навіть до ядерного удару по Україні. За такого варіанту війна точно не завершиться, а навпаки, змусить НАТО долучитися до конфлікту. Водночас Альянс навряд чи вдасться до ядерної відповіді, застосувавши лише свої конвенційні сили

Останній сценарій передбачає крах путінського режиму, коли вирішальні битви будуть відбуватися вже не в Україні, а в залах Кремля та на вулицях Москви.

Як зазначили аналітики, крах режиму означав би миттєве припинення війни. А державний переворот та подальша громадянська війна повторить те, що сталося у 1917 році, коли більшовики прийшли до влади, що прискорило вихід Російській Імперії з Першої світової війни.