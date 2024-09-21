"Вступ до НАТО вже сьогодні": Борис Джонсон назвав 3 кроки для перемоги України у війні

Борис Джонсон закликав західні країни перестати боятися "червоних ліній" Кремля та назвав три кроки, які дадуть змогу Україні перемогти. Серед них, зокрема, негайний вступ до НАТО.

Свої думки колишній прем'єр-міністр Британії виклав у колонці для видання The Spectator, передає 24 Канал.

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Пункти перемоги України від Джонсона

Борис Джонсон переконаний, що Захід має слідувати плану перемоги України, який окреслить Володимир Зеленський у США найближчими днями. За його словами, партнери мають покласти край всім затримкам і відмовитися від мантри з Україною "скільки потрібно".

По-перше, політик пропонує показати, що Захід налаштований серйозно – і дати українцям право використовувати ту зброю, яка у них є.

"Божевільно (і жорстоко) наполягати на тому, що вони намагаються захистити себе від бомбардування однією рукою, зв’язаною за спиною", – вказує Джонсон.

По-друге, союзникам України потрібно виробити пакет кредитів за масштабом ленд-лізу. Джонсон пропонує виділити пів трильйона доларів, як пропонував колишній держсекретар США Майк Помпео, або навіть трильйон.

У короткостроковій перспективі гігантський пакет ленд-лізу дасть Кремлю повідомлення про те, що ми збираємося перевершити вас у фінансовому плані та підтримати Україну в масштабах, яких ви не можете сподіватися,

– пише колишній прем'єр.

По-третє, Борис Джонсон вважає, що потрібно покласти край двозначності – Україна має вступити у НАТО у найближчі кілька місяців. Політик пропонує поширити дію статті 5 Статуту НАТО – про те, що напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх, – на територію України, яка зараз контролюється Києвом. Це дало б змогу захистити більшу частину нашої країни, водночас підтримуючи право відстоювати решту. Стаття 6 статуту НАТО визначає, що країни можуть бути членами, навіть якщо гарантія безпеки не поширюється на всі їхні міжнародно визнані території.

"Ввівши Україну в НАТО, ми надіслали б Кремлю вирішальний меседж, який росіяни справді повинні почути. Повідомлення таке: це все. Все закінчилось. У вас більше немає імперії. У вас немає "ближнього зарубіжжя" чи "сфери впливу". Ви не маєте права вказувати українцям, що робити", – пише Джонсон.