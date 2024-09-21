Видання The Washington Post пояснює, що цей страх та нездатність навіть західних дипломатів з десятиліттями досвіду спілкування з Кремлем знайти ефективний спосіб дій – відродили заклики до стримування в стилі холодної війни.

Дивіться також Уроки історії і кілька питань до Сікорського: що не так із заявою глави МЗС Польщі про Крим

Зокрема, вирішили обмежити контакти з Москвою лише найважливішими питаннями й підготуватися до конфлікту шляхом посилення військового потенціалу Європи та України.

Що каже видання про протидію агресії Путіна