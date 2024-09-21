Видання The Washington Post пояснює, що цей страх та нездатність навіть західних дипломатів з десятиліттями досвіду спілкування з Кремлем знайти ефективний спосіб дій – відродили заклики до стримування в стилі холодної війни.
Дивіться також Уроки історії і кілька питань до Сікорського: що не так із заявою глави МЗС Польщі про Крим
Зокрема, вирішили обмежити контакти з Москвою лише найважливішими питаннями й підготуватися до конфлікту шляхом посилення військового потенціалу Європи та України.
Що каже видання про протидію агресії Путіна
Але Вашингтон, озброюючи та фінансуючи Україну, ще має визначити довгострокову стратегію боротьби з Росією, яка відроджується, та з якою протягом понад 20 років ряд президентів сподівався подружитися або списати її як неактуальну,
– зауважило видання.
Журналісти зауважують, що політичні діячі та дипломати, включно з нинішніми та колишніми політиками США, а також аналітики й російські політики у вигнанні попереджали, що Захід:
- постійно недооцінював та неправильно грав з Путіним,
- ризикує знову неправильно прочитати його, потенційно відповідаючи надто боязко через його неодноразові погрози ескалації конфлікту.
Деякі чиновники та аналітики кажуть, що стримування є неправильним підходом, що збільшує ризик глобального конфлікту.
Навіть ті, хто давно виступає за співпрацю з Кремлем для припинення війни в Україні:
- кажуть, що тривалий період ворожнечі, тобто нова холодна війна, неминучий;
- виступають проти того, щоб поступатися вимогам Москви.
Своєю чергою високопоставлені чиновники адміністрації Джо Байдена кажуть, що їхні цілі зрозумілі: позбавити Росію ресурсів для її війни, запобігти прямому конфлікту та підштовхнути Росію бути відповідальним міжнародним гравцем. Вони наполягають, що їхня політика працює, хоча й повільно.
Експосол США в НАТО Курт Волкер заявив, що, боячись спровокувати ядерний удар чи розширити війну, адміністрація Байдена не змогла допомогти Україні перемогти Росію.
Ба більше, інші критики кажуть, що відбувається:
- повільне розгортання новітніх озброєнь,
- обмеження на їх використання,
- продовження західного імпорту російських енергоносіїв.
Дивіться також Бої в Українську та просування ворога біля Куп'янська: як змінилася лінія фронту за тиждень
Російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який живе в Лондоні, заявив, що найбільшою помилкою Заходу була нездатність перемогти Росію в перші 6 місяців війни в Україні.
Ми повинні дати Україні все, що ми можемо, якомога швидше, щоб вони змогли перемогти російські війська,
– запевнив Курт Волкер.
Він додав, що виступає за те, щоб дозволити Україні завдавати ударів глибоко по російській території західною зброєю та забезпечити Київ кращою протиповітряною обороною.