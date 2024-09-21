Издание The Washington Post объясняет, что этот страх и неспособность даже западных дипломатов с десятилетиями опыта общения с Кремлем найти эффективный способ действий – возродили призывы к сдерживанию в стиле холодной войны.
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В частности, решили ограничить контакты с Москвой только важнейшими вопросами и подготовиться к конфликту путем усиления военного потенциала Европы и Украины.
Что говорит издание о противодействии агрессии Путина
Но Вашингтон, вооружая и финансируя Украину, еще должен определить долгосрочную стратегию борьбы с Россией, которая возрождается, и с которой в течение более 20 лет ряд президентов надеялся подружиться или списать ее как неактуальную,
– отметило издание.
Журналисты отмечают, что политические деятели и дипломаты, включая нынешних и бывших политиков США, а также аналитики и российские политики в изгнании предупреждали, что Запад:
- постоянно недооценивал и неправильно играл с Путиным,
- рискует снова неправильно прочитать его, потенциально отвечая слишком робко из-за его неоднократных угроз эскалации конфликта.
Некоторые чиновники и аналитики говорят, что сдерживание является неправильным подходом, что увеличивает риск глобального конфликта.
Даже те, кто давно выступает за сотрудничество с Кремлем для прекращения войны в Украине:
- говорят, что длительный период вражды, то есть новая холодная война, неизбежен;
- выступают против того, чтобы уступать требованиям Москвы.
В свою очередь высокопоставленные чиновники администрации Джо Байдена говорят, что их цели понятны: лишить Россию ресурсов для ее войны, предотвратить прямой конфликт и подтолкнуть Россию быть ответственным международным игроком. Они настаивают, что их политика работает, хотя и медленно.
Экс-посол США в НАТО Курт Волкер заявил, что, боясь спровоцировать ядерный удар или расширить войну, администрация Байдена не смогла помочь Украине победить Россию.
Более того, другие критики говорят, что происходит:
- медленное развертывание новейших вооружений,
- ограничения на их использование,
- продолжение западного импорта российских энергоносителей.
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Российский оппозиционер Михаил Ходорковский, который живет в Лондоне, заявил, что самой большой ошибкой Запада была неспособность победить Россию в первые 6 месяцев войны в Украине.
Мы должны дать Украине все, что мы можем, как можно скорее, чтобы они смогли победить российские войска,
– заверил Курт Волкер.
Он добавил, что выступает за то, чтобы позволить Украине наносить удары глубоко по российской территории западным оружием и обеспечить Киев лучшей противовоздушной обороной.