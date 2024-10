У четвер, 17 жовтня, Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, щоб представити партнерам План перемоги. Якщо ж країни Заходу не підтримають його, то Україна продовжить боротися, однак це буде набагато складніше.

Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради. Він також додав, що це стане великою помилкою партнерів України, передає 24 Канал.

Що буде, якщо партнери не підтримають План перемоги

Під час конференції пролунало питання: "Що буде, якщо партнери не підтримають План перемоги?". Володимир Зеленський зауважив, що наша країна продовжить боротися, хоче це буде набагато складніше.

Крім того, президент України вважає, що це стане величезною помилкою. Зеленський додав, що планом визначено, що в Україні будуть інвестиції, а ресурси – будуть захищені.

І якщо не дадуть нам, буде дуже складно. І це такий буде privileges from the world to Russia (привілеї Росії від світу – 24 Канал). Слабкість України – це сила для Росії. І я думаю, це буде великою помилкою,

– наголосив Зеленський.

Український лідер також додав, що запрошення до НАТО та пакет неядерного стримування Росії можуть бути превентивними заходами. Так, Зеленський пропонує, що країна може подавати чіткі сигнали зупинити війну, однак, якщо ворог не збирається зупинятися, то тоді можна застосувати силу, яка стримає окупанта.