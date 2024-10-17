Посол України у Великій Британії, головнокомандувач ЗСУ у відставці Валерій Залужний підтримав план перемоги президента України Володимира Зеленського. За його словами, Україна бореться проти "досить потужної коаліції", повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Це "абсолютно логічно і правильно"

Відповідаючи на питання, Залужний наголосив, що наразі Росія об'єдналась в коаліцію з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.

Є усі передчуття, що ця коаліція буде збільшуватися,

– сказав головнокомандувач ЗСУ у відставці.

Він зазначив, що Захід не створив план захисту своїх демократичних інституцій. Ексголовком підтримав ідею Володимира Зеленського.

"Абсолютно логічно та правильно робить президент України Володимир Зеленський. Він робить цей план (перемоги – 24 Канал), де кроки прописані не тільки для України. Так, звісно, і Україна має чітко слідувати плану", – підкреслив посол.

За його словами, цей перелік кроків стосується перш за все тих країн, які мають бути зацікавлені, щоб врешті-решт війна зупинилася.

Посол України у Великій Британії заявив, що Україні важко діяти далі без глобальної стратегії від партнерів. Коментуючи можливу дату завершення війни, Валерій Залужний сказав, що у війні важко робити прогнози.

Не слухайте ніяких бродячих експертів. Не може бути у війні ніяких прогнозів. У війні працює лише математика. Саме математика, яка прораховує все це,

– пояснив Залужний.