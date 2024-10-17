Посол Украины в Великобритании, главнокомандующий ВСУ в отставке Валерий Залужный поддержал план победы президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, Украина борется против "достаточно мощной коалиции", сообщает корреспондентка 24 Канала.

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Это "абсолютно логично и правильно"

Отвечая на вопрос, Залужный отметил, что сейчас Россия объединилась в коалицию с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Есть все предчувствия, что эта коалиция будет увеличиваться,

– сказал главнокомандующий ВСУ в отставке.

Он отметил, что Запад не создал план защиты своих демократических институтов. Экс-главком поддержал идею Владимира Зеленского.

"Абсолютно логично и правильно делает президент Украины Владимир Зеленский. Он делает этот план (победы – 24 Канал), где шаги прописаны, шаги не только для Украины. Так, конечно, и Украина должна четко следовать плану", – подчеркнул посол.

По его словам, этот перечень шагов касается прежде всего тех стран, которые должны быть заинтересованы, чтобы в конце концов война остановилась.

Посол Украины в Великобритании заявил, что Украине трудно действовать дальше без глобальной стратегии от партнеров. Комментируя возможную дату завершения войны, Валерий Залужный сказал, что в войне трудно делать прогнозы.

Не слушайте никаких бродячих экспертов. Не может быть в войне никаких прогнозов. В войне работает только математика. Именно математика, которая просчитывает все это,

– объяснил Залужный.