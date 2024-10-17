По словам Владимира Зеленского, план победы значительно усилит Украину. Поэтому будет сложно, если партнеры не поддержат его.

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Можно ли провести второй саммит мира, не выполнив план победы

Мы готовим саммит в любом случае. Вопрос в том, что наши партнеры хотят, чтобы на втором саммите присутствовала Россия. Однако, если россияне будут присутствовать, наши позиции станут намного слабее,

– объяснил президент на пресс-конференции.

Он добавил: если партнеры не поддержат план победы, Украине будет очень сложно.

"Это будет привилегией для мира в отношении России. Слабость Украины – это сила для России", – указал Зеленский.

Залужный поддерживает план победы

Как считает бывший главком, Запад не создал план защиты своих демократических институтов. Он сказал об этом во время выступления в Chatham House в Лондоне.

"Абсолютно логично и правильно делает президент Украины Владимир Зеленский. Он делает этот план (победы – 24 Канал), где шаги прописаны, шаги не только для Украины. Да, конечно, и Украина должна четко следовать плану. Но этот перечень шагов касается прежде всего тех стран, которые должны быть заинтересованы, чтобы в конце концов война остановилась", – сказал Залужный.