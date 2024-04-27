Досить нелегка справа, – Братчук припустив, чи стане Молдова наступною ціллю для Кремля

У Молдові не сумніваються в агресивних планах Росії. Міністр закордонних справ Міхай Попшой сказав, що в разі програшу України у війні наступною метою Кремля може стати Молдова.

В етері 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук сказав, чи є нині ознаки того, що Москва намагається все більше дестабілізувати ситуацію у Молдові.

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Уряд контролює ситуацію

Країна-агресор відкрито веде гібридну війну проти Кишинева. Для цього Кремль використовує усі доступні засоби впливу та втручання, щоб нав'язати свою волю.

Зокрема, Москва намагалася організувати державний переворот, навчала антиурядових "протестувальників", заповнила країну дезінформацією та спонсорувала проросійські опозиційні партії.

Наскільки сьогодні мені відома інформація, то уряд та президент Республіки Молдова повністю контролюють ситуацію. Попри те, що росіяни намагаються проводити певні заходи для її дестабілізації,

– мовив Братчук.

Наприклад, проросійській партії "Шор" обрубали щупальця, але ці обрубки дивним чином долетіли до Москви й сидять в тому болоті та намагаються повернутися назад. Відповідні ризики очікувані та уряд Молдови їх бачить.

"Сподіваюся, що у високопосадовців країни є адекватні рішучі консультанти, які у разі необхідності нададуть методичну і практичну допомогу. Це, звісно, внутрішня справа Молдови, але ми бажаємо нашим друзям успіху у цій нелегкій справі й повернення всіх територій, які є під російською окупацією, зокрема невизнане Придністров'я, до Республіки Молдова", – додав речник Української добровольчої армії "Південь".

Чи є загроза для Молдови з боку Росії