Що Росія може подати як "перемогу" в Україні: ISW проаналізували зміну риторики у Росії

Кремль намагається зменшити вплив війни на російське суспільство, паралельно змінюючи риторику щодо цілей в Україні. Яку "перемогу" може продемострувати російська влада суспільству.

Досягнення позитивних результатів в Україні – основана ціль правлячої партії Росії. Однак перемога для Росії вже не обов'язково означає капітуляцію України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Дивіться також Українські інновації в РЕБ суттєво зменшують ефективність атак дронів Росії, – ISW

Яку "перемогу" Кремль покааже росіянам

Адміністрації президента Росії, визначила завдання для партії "Єдина Росія" на парламентських виборах 2026 року. Ці цілі включають досягнення явки у 55% та здобуття 55% голосів, перевищення результатів виборів 2021 року, а також створення позитивного образу можливого завершення війни в Україні.

Кремль намагається представити будь-який підсумок війни як "перемогу", прийнятну для всіх верств суспільства. Основний акцент робиться на риториці про "денацифікацію", "демілітаризацію" та утримання анексованих територій, водночас уникаючи теми повернення поранених ветеранів. Такий підхід спрямований на задоволення ультранаціоналістів, а також на "мовчазну більшість", яка не має чітко визначеної політичної позиції.

Кремль також занепокоєний щодо реінтеграції ветеранів війни, що свідчить про усвідомлення можливих соціальних наслідків їхнього повернення. На тлі низького рівня безробіття багато ветеранів можуть залишитися без роботи після повернення, що створює додаткові виклики. Кремль прагне подати невдачі на фронті як стратегічні досягнення і не має уявлення про те, як скінчиться ця війна.

Росія не досягла своїх цілей, таких як "денацифікація", "демілітаризація" України чи повне захоплення Донеччини, Луганщини, Запоріжжя і Херсонщини, але Кремль таки зосереджується на перших двох "досягненнях", абстрактних і важко перевірюваних. Ймовірно, Москва не знає, яких територіальних результатів може досягнути.