Росія збільшує виробництво планерів для дронів Shahed, хоча все ще залежить від імпорту компонентів з Ірану та Китаю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Як українські системи РЕБ перешкоджають російським дронам

В жовтні та листопаді 2024 року, Росія часто запускала понад 100 дронів і приманок за раз. Наприклад, у ніч з 1 на 2 грудня було зафіксовано запуск 110 Shahed, частина з яких служила приманками для української ППО.

Водночас Україна демонструє помітний прогрес у нейтралізації цих загроз. Частка дронів, втрачених Росією через українські РЕБ, зросла з 22% на початку жовтня до 45% у грудні. У ніч з 1 на 2 грудня зі 110 запущених безпілотників 50 було виведено з ладу за допомогою РЕБ, ще 52 збито.

Українські РЕБ також сприяють тому, що частина дронів втрачає орієнтацію та перетинає повітряний простір Білорусі, що створює проблеми для російсько-білоруської системи ППО. Наприклад, 24-25 листопада зафіксовано рекордну кількість Shahed у білоруському просторі, що викликало паніку та підняття білоруських винищувачів.