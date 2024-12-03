Россия увеличивает производство планеров для дронов Shahed, хотя все еще зависит от импорта компонентов из Ирана и Китая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Как украинские системы РЭБ препятствуют российским дронам

В октябре и ноябре 2024 года, Россия часто запускала более 100 дронов и приманок за раз. Например, в ночь с 1 на 2 декабря был зафиксирован запуск 110 Shahed, часть из которых служила приманками для украинской ПВО.

В то же время Украина демонстрирует заметный прогресс в нейтрализации этих угроз. Доля дронов, потерянных Россией через украинские РЭБ, выросла с 22% в начале октября до 45% в декабре. В ночь с 1 на 2 декабря из 110 запущенных беспилотников 50 были выведены из строя с помощью РЭБ, еще 52 сбиты.

Украинские РЭБ также способствуют тому, что часть дронов теряет ориентацию и пересекает воздушное пространство Беларуси, что создает проблемы для российско-белорусской системы ПВО. Например, 24-25 ноября зафиксировано рекордное количество Shahed в белорусском пространстве, что вызвало панику и подъем белорусских истребителей.