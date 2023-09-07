По всій Україні лунає повітряна тривога: росіяни підняли в небо МіГ-31К

Ввечері 7 вересня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли у небо МіГ-31К, який потенційно може нести на борту ракети "Кинджал".

Востаннє МіГ-31К злітав ще 4 вересня. Закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу та подбати про власну безпеку.

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Повітряна тривога 7 вересня: що відомо

Близько 20:04 по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною сирен став російський винищувач МіГ-31К, який злетів з аеродрому Саваслейка, що у Нижньогородській області. Він потенційно може здійснити пуск аеробалістичних ракет "Кинджал".