По всей Украине раздается тревога: россияне подняли в небо МиГ-31К
Вечером 7 сентября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Россияне подняли в небо МиГ-31К, который потенциально может нести на борту ракеты "Кинжал"
Оккупанты в очередной раз решили попугать украинцев собственным железом. Однако призываем не игнорировать воздушные тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
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Воздушная тревога 7 сентября: что известно20:57 Воздушные Силы объявили об отбоях воздушных тревог по Украине. 20:04 По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сирен стал российский истребитель МиГ-31К, взлетевший с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области. Он потенциально может осуществить пуск аэробалистических ракет "Кинжал".
Х-47м2 "Кинжал" – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который относится к новейшим. Ракета может нести ядерный или обычный боезаряд.
Боевая часть этих ракет движется на гиперзвуковых скоростях в атмосфере, поэтому их так трудно сбить. Их скорость может достигать 12 000 км/ч.
Один самолет МиГ-31К способен нести только одну гиперзвуковую ракету "Кинжал". Максимальное расстояние до цели составляет 2000 км.
Вооруженным силам уже удавалось сбить "Кинжал" – впервые это произошло 4 мая 2023 года. В следующий раз эти ракеты по Украине были запущены 16 мая. Тогда ПВО удалось сбить 6 запущенных "Кинжалов".