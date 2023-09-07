По всей Украине раздается тревога: россияне подняли в небо МиГ-31К

Оккупанты в очередной раз решили попугать украинцев собственным железом. Однако призываем не игнорировать воздушные тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

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Х-47м2 "Кинжал" – это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который относится к новейшим. Ракета может нести ядерный или обычный боезаряд.

Боевая часть этих ракет движется на гиперзвуковых скоростях в атмосфере, поэтому их так трудно сбить. Их скорость может достигать 12 000 км/ч.

Один самолет МиГ-31К способен нести только одну гиперзвуковую ракету "Кинжал". Максимальное расстояние до цели составляет 2000 км.

Вооруженным силам уже удавалось сбить "Кинжал" – впервые это произошло 4 мая 2023 года. В следующий раз эти ракеты по Украине были запущены 16 мая. Тогда ПВО удалось сбить 6 запущенных "Кинжалов".