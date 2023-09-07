В последний раз МиГ-31К взлетал еще 4 сентября. Призываем не игнорировать воздушную тревогу и позаботиться о собственной безопасности.

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Воздушная тревога 7 сентября: что известно

Около 20.04 по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной сирен стал российский истребитель МиГ-31К, взлетевший с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области. Он потенциально может осуществить пуск аэробаллистических ракет "Кинжал".