Побив ексвійськового через зачіску: 17-річному молодику вручили підозру

У Києві 21 червня підліток здійснив напад на колишнього військовослужбовця. Причиною стало те, що молодику не сподобалася зачіска чоловіка.

Правоохоронці вже затримали 17-річного хлопця. До відділку поліції вже викликали батьків неповнолітнього. Йому повідомили підозру.

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Напад на ексвійськового

Як розповіли у поліції, напад на чоловіка стався 21 червня, близько 23:40. Ексвійськовослужбовець вигулював собаку, коли до нього підійшло троє молодиків, включно з неповнолітнім. Останній почав провокувати конфлікт та, висловлюючи невдоволення зачіскою киянина, завдав йому близько десяти ударів кулаками по голові.

Правоохоронці прибули на місце інциденту і доставили всіх причетних до місцевого відділку поліції.

Від постраждалого правоохоронці відібрали заяву та надали направлення на проходження судово-медичної експертизи. Встановлено, що потерпілий – колишній військовослужбовець, який звільнився наприкінці 2023 року за станом здоров’я,

– вказали у поліції

Слідчі оголосили молодику про підозру у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Молодик, що вчинив напад на колишнього військового / фото поліції

Нагадаємо, що постраждалий Олександр брав участь у серйозних боях, має УБД та державні нагороди. Після звільнення з військової служби продовжив свою діяльність як волонтер і має роботу, пов'язану з допомогою армії.