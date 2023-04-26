Про обмін полоненими і порозуміння у розмові з Сі Цзіньпінем: головне зі звернення Зеленського

У своєму вечірньому зверненні до українців президент Володимир Зеленський відзначив зусилля команди, яка працює над поверненням полонених, адже ще 44 українці сьогодні повернулись додому. Мова йде про 42 військових та 2 цивільних.

Президент відзначив, що з 24 лютого 2022 року з полону вдалося повернути 2 279 українців та українок. Також глава держави розповів про свою першу розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Головні тези зі звернення президента для вас зібрав 24 Канал.

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Кого сьогодні повернули до України

Володимир Зеленський відзначив, що сьогодні у межах обміну полоненими повернулися 42 захисники з різних напрямків на Харківщині, Донеччині та Херсонщині, зокрема серед них є захисники заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Однак робота з повернення усіх українців триває.

Важливо, що команда працює щодо всіх, хто в полоні. Навіть якщо це особливо важко, як, зокрема, щодо деяких категорій полонених, і це не лише військовополонені, яких складно повертати, а й, приміром, цивільні полонені – одна із тих категорій, щодо якої складно.Про всіх памʼятаємо. І навіть якщо стосовно конкретної людини немає точної інформації про те, що з нею сталося, де може перебувати, таку людину все одно шукають і все перевіряють настільки, наскільки можливо. Україна має повернути всіх своїх,

– наголосив Зеленський.

Президент відзначив керівника ГУР МО Кирила Буданова та його заступника Дмитра Усова, голову Офісу Президента Андрія Єрмака, омбудсмана Дмитра Лубінця, голову СБУ Василя Малюка та голову МВС Ігоря Клименка за їхню роботу в цьому напрямку. Окремо президент подякував кожному воїну, який збільшує обмінний фонд України.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Нова енергія відносин України та Китаю: про розмову з Сі Цзіньпінем

Володимир Зеленський також відзначив і свою першу за час вторгнення розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем, яка відбулася сьогодні. Глава держави назвав цей діалог новою енергією у відносинах України та Китаю.

Ми однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо Запорізької атомної станції нарешті була повністю убезпечена і щоб атомні станції взагалі ніколи знову не використовувалися заради військових цілей – а саме таке цинічне використання АЕС Росія намагається зробити нормою. Дуже важливо, що Китай має однаковий із нами погляд на свободу мореплавства й торгівлі. Я поінформував пана Сі Цзіньпіна про наші зусилля щодо відновлення морського експорту продовольства. І я почув слова підтримки нашої Чорноморської зернової ініціативи, її подовження, а також – підтримки наших гуманітарних зусиль, зокрема програми "Зерно з України",

– розповів президент.

Глава держави також відзначив, що він домовився з сі Цзіньпінем про продовження діалогу.

Також сьогодні президент провів телефонну розмову з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні, однак відзначив, що не може розкрити деталі розмови. також Володимир Зеленський у роковини Чорнобильської трагедії говорив з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Россі. Темою розмови стала окупація Запорізької АЕС, яка вже триває понад рік і створює серйозні небезпеки для світу.