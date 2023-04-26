Об обмене пленными и взаимопонимании с Си Цзиньпинем: главное из обращения Зеленского

В своем вечернем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский отметил усилия команды, работающей над возвращением пленных, ведь еще 44 украинца сегодня вернулись домой. Речь идет о 42 военных и 2 гражданских.

Президент отметил, что с 24 февраля 2022 года из плена удалось вернуть 2279 украинцев и украинок. Также глава государства рассказал о своем первом разговоре с лидером Китая Си Цзиньпинем. Главные тезисы по обращению президента для вас собрал 24 Канал.

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Кого сегодня вернули в Украину

Владимир Зеленский отметил, что сегодня в рамках обмена пленными вернулись 42 защитника по разным направлениям в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях, в том числе среди них есть защитники завода "Азовсталь" в Мариуполе. Однако работа по возвращению всех украинцев продолжается.

Важно, что команда работает по отношению ко всем, кто в плену. Даже если это особенно трудно, как, в частности, по некоторым категориям пленных, и это не только военнопленные, которых сложно возвращать, но и, например, гражданские пленные – одна из тех категорий, по которой сложно. Обо всех помним. И даже если относительно конкретного человека нет точной информации о том, что с ним произошло, где может находиться, такого человека все равно ищут и все проверяют насколько возможно. Украина должна вернуть всех своих,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил руководителя ГУР МО Кирилла Буданова и его заместителя Дмитрия Усова, главу Офиса Президента Андрея Ермака, омбудсмана Дмитрия Лубинца, главу СБУ Василия Малюка и главу МВД Игоря Клименко за их работу в этом направлении. Отдельно президент поблагодарил каждого воина, который увеличивает обменный фонд Украины.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

Новая энергия отношений Украины и Китая: о разговоре с Си Цзиньпинем

Владимир Зеленский также отметил и свой первый за время вторжения состоявшийся сегодня разговор с лидером Китая Си Цзиньпинем. Глава государства назвал этот диалог новой энергией в отношениях Украины и Китая.

Мы все равно заинтересованы, чтобы ситуация вокруг Запорожской атомной станции была полностью обеспечена и чтобы атомные станции вообще никогда снова не использовались ради военных целей – а именно такое циничное использование АЭС Россия пытается сделать нормой. Очень важно, что Китай имеет одинаковый с нами взгляд на свободу мореплавания и торговли. Я проинформировал г-на Си Цзиньпина о наших усилиях по возобновлению морского экспорта продовольствия. И я услышал слова поддержки нашей Черноморской зерновой инициативы, ее продления, а также поддержки наших гуманитарных усилий, в частности программы "Зерно из Украины",

– рассказал президент.

Глава государства также отметил, что он договорился с Цзиньпинем о продолжении диалога.

Также сегодня президент провел телефонный разговор с премьером Италии Джорджией Мэлони, однако отметил, что не может раскрыть детали разговора. также Владимир Зеленский в годовщину Чернобыльской трагедии говорил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Росси. Темой разговора стала оккупация Запорожской АЭС, которая уже длится больше года и создает серьезные опасности для мира.