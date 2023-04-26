Президент відзначив, що з 24 лютого 2022 року з полону вдалося повернути 2 279 українців та українок. Також глава держави розповів про свою першу розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Головні тези зі звернення президента для вас зібрав 24 Канал.

Важливо Зеленський поговорив з Сі, додому повернулись 44 полонених: хронологія 427 дня війни

Кого сьогодні повернули до України

Володимир Зеленський відзначив, що сьогодні у межах обміну полоненими повернулися 42 захисники з різних напрямків на Харківщині, Донеччині та Херсонщині, зокрема серед них є захисники заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Однак робота з повернення усіх українців триває.

Важливо, що команда працює щодо всіх, хто в полоні. Навіть якщо це особливо важко, як, зокрема, щодо деяких категорій полонених, і це не лише військовополонені, яких складно повертати, а й, приміром, цивільні полонені – одна із тих категорій, щодо якої складно.Про всіх памʼятаємо. І навіть якщо стосовно конкретної людини немає точної інформації про те, що з нею сталося, де може перебувати, таку людину все одно шукають і все перевіряють настільки, наскільки можливо. Україна має повернути всіх своїх,

– наголосив Зеленський.

Президент відзначив керівника ГУР МО Кирила Буданова та його заступника Дмитра Усова, голову Офісу Президента Андрія Єрмака, омбудсмана Дмитра Лубінця, голову СБУ Василя Малюка та голову МВС Ігоря Клименка за їхню роботу в цьому напрямку. Окремо президент подякував кожному воїну, який збільшує обмінний фонд України.