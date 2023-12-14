Уже вітають Україну: що відбувалось у кулуарах Брюсселю щодо початку перемовин про вступ у ЄС

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочали переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою. Таке рішення лідери Євросоюзу ухвалили на саміті в Брюсселі.

Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко зазначила, що таке історичне рішення було сюрпризом. Ніхто не очікував, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан так швидко здасться. Відомо, що під час голосування він просто вийшов із зали.

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За початок переговорів одноголосно проголосувало 26 країн, а одна країна – утрималася. Так поставало питання, чи юридичне таке рішення Європейської ради, адже за розширення Євросоюзу мають одночасно проголосувати усі 27 держав-членів.

Тим часом лідери Європейського Союзу почали виходити до преси та вітати Україну та Молдову з початком переговорів щодо вступу, а Грузію зі статусом кандидата. Водночас переговори щодо Боснії і Герцеговини розпочнуться, коли країна матиме рівень, який відповідає критеріям членства у ЄС.

Переговори з Україною та Молдовою. Дуже добре, що Україні вже було надіслано дуже сильний сигнал, що їхнє місце в Європейському Союзі. І що ми в ЄС віддані довгостроковим зобов'язанням підтримувати Україну та розбудовувати її. Ми задоволені цим рішенням,

– сказав прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Чи юридичне рішення лідерів ЄС

Ще зранку Орбан говорив про те, що блокуватиме до останнього рішення щодо України. Водночас існує безліч шляхів щодо того, як саме прем'єр Угорщини міг би заблокувати рішення щодо початку переговорів про вступ України в ЄС.

Наприклад, він би міг це зробити персонально або делегувати ці обов'язки представнику Угорщини, який би це зробив під час засідання. Але такого не було. Саме тому відповідне рішення Європейської ради вважається юридичним.

Питання фінансової допомоги Україні

Нині лідери Європейського Союзу повернулися до дискусій, адже розв'язують головне питання – ухвалення довгострокового бюджету ЄС. Очікується, що у ньому будуть додаткові 50 мільярдів євро допомоги Україні на 4 роки. Мовиться про 17 мільярдів євро у вигляді грантів та ще 33 як кредити під низькі відсотки.

Голова Європейської ради Шарль Мішель сподівається, що рішення ухвалять на користь України. Водночас лідери ЄС поки що не хочуть робити прогнози щодо цього. Утім подальше рішення щодо фінансової допомоги українській державі може сприйматися легше, аніж питання розширення ЄС.