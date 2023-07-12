На Україну чекає більше холоду: кліматологиня здивувала прогнозом

Клімат в Україні змінюється в унісон з глобальними тенденціями. Він має певну циклічність. Тож після періоду потеплінь, ймовірно, стане холодніше.

Про зміни клімату в ексклюзивному блозі для 24 Каналу розповіла провідна наукова співробітниця Інституту геофізики НАН України Світлана Бойченко.

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Попереду доволі холодні періоди

За словами Світлани Бойченко, ймовірно, до кінця 21 століття температура підвищиться на 2 – 2,5 градуси. Однак, для клімату характерні певні циклічності.

Тому наступні кілька десятиліть на фоні теплих зим можуть проявлятися доволі холодні періоди взимку, затяжні прохолодні весни й більш дощові літа,

– зазначила кліматологиня.

Додала, щоб мінімізувати зміни клімату, люди повинні зменшити антропогенні викиди парникових газів в атмосферу та бережно ставитися до довкілля.

"Це – головне завдання станом на зараз. Думаю, що найкращим подарунком для нашої планети буде наша любов, поміркованість і розвиток зелених технологій", – підсумувала Бойченко.

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Як війна впливає на довкілля

Також науковець зауважила, що для клімату характерна певна мінливість й аномальність. Щоправда, через стрімке потепління, земна кліматична система перебуває у збудженому стані. Тому аномальні погодні явища – зливи, повені, буревії, аномально високі температури – стали масштабнішими за території й потужнішими по впливу.

Воєнні дії мають потужний вплив на наше довкілля.Наприклад, кліматичні ефекти можуть бути спричинені збільшенням викидів парникових газів, через інтенсифікацію енергомісткого військового виробництва у світі.

Метеорологічні ефекти вже проявляться у вигляді закислених або чорних дощів, через забруднення атмосфери в результаті емісії продуктів детонації ракет та снарядів, продуктів горіння, викидів газів із пересувних транспортних джерел,

– наголосила Бойченко.

Окрім того, відбувається пошкодження ландшафтів та заповідних територій у результаті вибухів, пересування військової техніки, будівництва фортифікацій та виникнення потужних пожеж.