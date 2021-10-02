"Пограбування століття": хто причетний до масштабного банкрутства українських банків

Рада національної безпеки та оборони вирішила взятися за "пограбування століття". Так інколи називають банкрутство десятків українських банків 6 років тому. Тоді чимало українців втратили свої заощадження, а купка олігархів збагатилася на мільярди коштом простих вкладників.

Спершу привласнивши банківські вклади людей і вивівши їх на офшори. А потім – отримавши з грошей платників податків рефінансування для своїх потопаючих банків, і далі розікравши вже його.

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Олексій Данілов пообіцяв нещодавно, що РНБО хоче ретельно розібратися в цій історії. Адже лише у випадку з банкрутством "Приватбанку" було розкрадено майже 100 мільярдів гривень.

Скандальні історії з українськими банками

Втім, крім відомого випадку з цим банком, де олігархи Коломойський та Боголюбов вивели на свої офшори астрономічну суму, є ще кілька скандальних історій. У них власники так само зникли з грошима вкладників і державним рефінансуванням. І там теж мовиться про мільярди.

Банк "Фінанси і Кредит"

Наприклад, банк "Фінанси і Кредит", який видав фірмам свого власника – олігарха Костянтина Жеваго – кредитів на 3 мільярди гривень. Втім вони так і не були повернуті.

Щоб банк не луснув, Жеваго у 2015 році звернувся до Нацбанку з проханням про допомогу. І легко й невимушено НБУ виділив банку олігарха ще 2,5 мільярди гривень так званого стабілізаційного кредиту, який той і не думав повертати.

За якийсь час ці гроші були виведені на банківські рахунки на екзотичних островах, де їхні сліди і загубилися.



Костянтин Жеваго / Фото LIGA.net

"Дельта Банк"

Ще один приклад – "Дельта Банк" Миколи Лагуна, який у 2014 – 2015 роках аби не луснути, отримав від Національного банку рефінансування на 5 мільярдів гривень. 4,5 мільярди з цієї суми так і не були повернуті НБУ, а перераховані на рахунки 12 офшорів, контрольованих Лагуном.

Незабаром у напрямку своїх офшорів за кордоном зник і сам власник банку, якому українські прикордонники дали можливість безперешкодно залишити країну у 2015 році.

"Надра Банк"

Дехто примудрився пограбувати українську казну, навіть не в'їжджаючи до України, а сидячи під домашнім арештом в Австрії. Мовиться про олігарха Дмитра Фірташа, який був співвласником банку "Надра".

Навесні 2014 року Фірташа заарештувала австрійська прокуратура за запитом американського ФБР. Тоді в банку "Надра" вже були великі проблеми з ліквідністю через викачування власниками значної частини грошей за допомогою фіктивних кредитів.

Дарма, що олігарх сидів під арештом в Австрії. Щоб "Надра" не розвалився, Національний банк видав їм стабілізаційний кредит на 3,5 мільярди гривень. Які так і не були повернуті.

Відтак за якийсь час НБУ, не отримавши рефінансування, оголосив всі вищезгадані банки банкрутами. І більшу частину з них ліквідував. Як той самий "Дельта Банк" чи "Надра". А найбільший банк – "Приват" – довелося націоналізувати. Оскільки його банкрутство просто обвалило б всю фінансову систему країни.

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Тому секретар РНБО Данілов поставив слушне питання: "З нашими олігархами, які висмоктують з країни ресурси, все давно зрозуміло. Ні Фірташ, ні Жеваго, ні Коломойський не зупиняться ні перед чим, аби хапнути додатковий мільярд. Переступити закон для них – це як клацнути пальцями. Але як же так сталося, що тодішня влада, знаючи про катастрофічну ситуацію у цих банках, легко і не вимушено давала їхнім власникам мільярди гривень рефінансування?"

В історіях з банками фігурують Гонтарєва, Порошенко, Луценко

Тут мовиться насамперед про тодішню очільницю Національного банку Валерію Гонтарєву, рішенням якої і роздавалися всі ці мільярди олігархічним банкам, і які так і не були повернуті до державної скарбниці. Як виявилося, у неї був власний інтерес, щоб коштом платників податків допомагати цим збанкрутілим ділкам.

Наприклад, у "Дельта Банку" син пані Гонтарєвої тримав на депозиті майже мільйон гривень, який зміг зняти після отримання банком чергового траншу стабілізаційного кредиту від НБУ. А решта вкладників цього зробити вже не змогли.



Валерія Гонтарєва / Фото пресслужби НБУ

Що ж до банку "Надра", то він отримав рефінансування буквально через пару тижнів після несподіваної зустрічі у Відні його власника олігарха Фірташа та без 5 хвилин президента Петра Порошенка.

А в історії з "Приватбанком" з'ясується, що уникнути переслідування олігарху Коломойському за "пограбування століття" допомагало тодішнє керівництво Генеральної прокуратури.

Зокрема персонально тодішній генпрокурор Юрій Луценко. Який так само як і Петро Порошенко чисто випадково зустрівся з олігархом Коломойським у Амстердамі. Де їх обох несподівано помітив український студент, що подорожував Нідерландами.

Після цієї таємничої зустрічі Генпрокуратура почала зривати слідчі дії детективів Національного антикорупційного бюро, перешкоджаючи їм шукати докази в пограбованому "Приваті". І передаючи юристам Коломойського таємну інформацію про хід розслідування НАБУ.

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Відтак, крім численних кримінальних справ, де фігурантами є вищезгадані олігархи, очевидно, що підозри мають бути оголошені і всім впливовим посадовцям з попередньої влади.

Які допомагали, і, вочевидь, не просто так цим олігархам обчищати банки на мільярди у ті тривожні часи у 2014 – 2015 роках. Саме це мав на увазі секретар РНБО.