Погрожував фізичним насильством: окупант зґвалтував 29-річну жінку у Бердянську

Російські загарбники продовжуються скоювати воєнні злочини проти мирного населення України. Так у тимчасово окупованому Бердянську російський терорист зґвалтував жінку.

Про це 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя. За його словами, нещодавно надійшла інформація про те, що в тимчасово окупованому Бердянську російські нелюди зґвалтували 29-річну жінку.

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Погрожував фізичною розправою

Журналіст зазначив, що це сталося ще 6 червня 2022 року, однак тільки зараз жінка заявила про злочин російських недовійськових. Він наголосив, що поліція розслідуватиме цей злочин.

За інформацією Штабу оборони Запорізького краю, оскаженілий російський нелюд змусив вступити у статевий зв'язок місцеву жінку 1993 року народження без її згоди. Водночас ґвалтівник погрожував застосуванням фізичного насильства у разі відмови.

В Україні за зґвалтування судитимуть першого окупанта

Генпрокурорка Ірина Венедіктова скерувала до суду першу справу про зґвалтування під час повномасштабного нападу Росії на Україну. Мовиться про кримінальне провадження проти російського військового нелюда Михайла Романова.

Зазначається, що цей недовійськовий вчиняв нелюдські звірства у Київській області. Зокрема у березні 2022 року він вдерся до приватного будинку одного з сіл під час окупації Броварського.

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Тоді нелюд застрелив господаря оселі, а його дружину кілька раз зґвалтував у стані алкогольного сп'яніння. Водночас окупант погрожував жінці зброєю та розправою над її дитиною.

За інформацією, цей недовійськовий з 239 полку 90 гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії збройних сил Росії. Зараз він перебуває за межами підконтрольних Україні територій, однак генпрокурорка запевнила, що йому не вдасться уникнути справедливого суду та відповідальності.

Ситуація на Запоріжжі: останнє

У населеному пункті Василівка на Запоріжжі сьогодні, 17 червня, місцеві почули потужний вибух. Зазначається, що він пролунав у районі дамби через річку Карачокрак.

У тимчасово окупованому росіянами місті Пологи, що в Запорізькі області, вчора, 16 червня, спалахнула велика пожежа на хімічному заводі. Як повідомили рятувальні служби, загрози для місцевих жителів немає.

Російські нелюди продовжують вигадувати нові геніальні ідеї, як обікрасти українців. Так в тимчасово окупованому селищі міського типу Чернігівка загарбники заборонили людям заготовляти дрова і навіть збирати сухі гілки. Натомість пропонують купляти їх у себе.

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