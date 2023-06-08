Поліграфкомбінат "Україна" лобіює голограми для акцизних марок в інтересах колишнього ЄДАПС

Уряд планує повернути голограми на акцизні марки для тютюнових виробів та алкогольних напоїв мотивуючи тим, що це зменшить обсяги нелегального ринку. Однак представники бізнесу вважають, що такий спосіб боротьби з нелегальною продукцією є неефективним.

Як зауважують представники бізнесу, купувати голограми держава планує у вихідців зі скандально відомої компанії ЄДАПС.

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Асоціація "Укртютюн" зауважує, що впровадження додаткових захисних елементів на марках акцизного податку має бути спрямоване на розв'язання проблем з підтвердженням сплати акцизу, а також легальності ввезення та реалізації на території України відповідних підакцизних товарів.

Однак, за даними дослідження ринку нелегальних сигарет, яке на постійній основі проводиться компанією KANTAR Україна, у лютому 2023 року частка нелегальних сигарет досягла 20,2% від загального обсягу ринку. При цьому понад 2/3 нелегальної продукції – це сигарети без марок або з підробленими марками.

В Асоціації пояснили, що підроблені марки – доволі високої якості:

Як показує вітчизняна і світова практика, зловмисники для налагодження друку підроблених акцизних марок з новим захисним елементом потребують в середньому 3 – 4 місяці від дня запровадження такої марки,

– пишуть "РБК".

Генеральний директор "Укртютюну" Наталія Фесюн стверджує, що вітчизняний досвід свідчить про відсутність прямої кореляції між захищеністю марки акцизного податку та обсягом тіньового ринку тютюнових виробів.

З нею погоджується й Аліна Шолохман, виконавчий директор асоціації "Укргорілка", яка повідомила, що частка нелегального алкогольного ринку, за різними оцінками, зараз становить 38 – 40%. На її думку, не лише захищеність марки, а навіть сама наявність марки не має впливу на тіньовий ринок.

Шолохман пояснює, що поліграфкомбінат "Україна" друкує акцизні марки, однак сама голограма є інтелектуальною власністю третіх осіб (компаній), яким державне підприємство сплачує роялті.

Вартість голограми – це навіть не те, що йде до державного бюджету,

– каже Шолохман.

За даними "Укргорілки", вартість марки з голограмою може сягати 50 копійок.За минулий рік галузь замовила понад 500 мільйонів акцизних марок, що 250 мільйонів гривень на рік або майже 7 мільйонів доларів.

За даними учасників тютюнового ринку, за рік в Україні виробляється приблизно 29,5 мільярдів штук сигарет (умовно 1,5 мільярда пачок), тому, якщо марка з голограмою коштуватиме 25 копійок, власник голограми отримуватиме близько 370 мільйонів гривень або понад 10 мільйона доларів щорічно.

Як стало відомо журналістам РБК введення голограми на підакцизні товари лобіює директор державного поліграфкомбіната "Україна" Тетяна Бондаренко, яка планує замовляти голограми у компанії "Поллі-Сервіс", що входить до Industrial Innovation Group, яка є реінкарнацією ЄДАПСу. Співвласницею Industrial Innovation Group є колишня директор ЄДАПСу Ірина Обіденко – подруга Бондаренко.