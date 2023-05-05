Українські чиновники й експерти, в тому числі керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній, зазначають – практичні рішення можуть знищити цю схему в зародку, зазначає 24 Канал.

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Об'єми нелегального виробництва алкоголю вражають – його тіньова частка в спиртовому еквіваленті становить більше 30% ринку. З такими обсягами фізично не можуть впоратись підпільні виробництва, тож закономірно, що спиртові заводи, які після закону про демонополізацію ринку стали приватними, якимось чином постачають для цього сировину.

Здавалось би, це неможливо, адже на кожному з виробництв присутній цілодобовий пост Державної фіскальної служби з таким самим цілодобовим відеоспостереженням. Але, як пише Тарас Загородній, є нормативна "сліпа зона", яка і робить можливою тіньову схему.

Дійсно, ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту", ухвалений в 2019 році, для отримання ліцензії вимагає від виробника встановлення системи відеомоніторингу. Але в законі жодним чином не прописаний обов'язок зберігати ці дані. Тож не дивно, що серверів не існує, як і подальшої можливості розслідувати роботу як самих виробників, так і фіскалів, які цю роботу мають контролювати.

Рішення цієї проблеми не вимагає змін в законодавстві, а лише належного нормативного регулювання. Вимога акумуляції даних з камер спостереження з доступом до серверів співробітників декількох профільних держслужб – ДФС, БЕБ, а через інтеграцію камер у міські системи "Безпечне місто", і поліції – створить багаторівневий контроль за виробниками, а служб – одна за одною.

Кейс підключення камер, що пильнують за Артемівським спиртзаводом, до загальної системи міського відеонагляду зараз опрацьовують у харківській Мерефі. Цим пілотним проєктом перший заступник Харківської ОВА Олександр Скакун хоче продемонструвати ефективність подібної системи.

Масштабування цієї практики в інших населених пунктах створить додатковий контроль над виробництвами та гарантію поповнення бюджету акцизними коштами.