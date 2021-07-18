Вбивав із цікавості: поліція затримала хлопця, який розстрілював випадкових людей у Стрию

18 липня 2021 , 05:43
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Джерело:

НПУ

Правоохоронці провели успішну спецоперацію у Львівській області. Їм вдалося затримати хлопця, підозрюваного у серійному вбивстві.

Підозрюваний під час допиту відмовчуватися не став. Він сказав, що вбивав людей заради цікавості та нових відчуттів.

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Два вбивства за два тижні за схожим сценарієм

Два вбивства сталися у Стрию Львівської області, скоєні зловмисником за схожим сценарієм.

  • 5 липня невідомий двічі вистрілив у 41-річного чоловіка просто в центрі міста, ба навіть неподалік поліцейського відділку.
  • А 17 липня на Виговського біля церкви знайшли тіло 43-річного чоловіка – теж із двома вогнепальними пораненнями.


Упродовж двох тижнів у Стрию сталися два дивні вбивства / Фото НПУ

Підозрюваного виявили після другого вбивства

Правоохоронці негайно розгорнули спеціальну операцію на території регіону, щоб затримати підозрюваного у вбивстві по гарячих слідах.

  • Ймовірним вбивцею вважали 23-річного раніше судимого мешканця сусіднього району.
  • Щоб втекти з міста, він сів у рейсову маршрутку Луцьк – Ужгород і поїхав у напрямку Сколе.

Затримувати зловмисника довелося під час спецоперації

Поліцейські розуміли, що у хлопця може бути з собою зброя, а в автобусі – 7 пасажирів і водій, а тому організували все так:

  • Автобус зупинили начебто для перевірки документів. Людей не виводили, щоб у зловмисника не виникло підозри й бажання почати стріляти.
  • Одні поліцейські почали демонстративно перевіряти водійські документи, інші ж дочекалися слушної миті та ввірвалися в автобус.
  • Хлопця вдалося швидко скрутити. Під час обшуку виявили, що у нього дійсно при собі був обріз мисливської рушниці та патрони.


Під час обшуку у затриманого знайшли обріз і патрони до нього / Фото НПУ

Затриманий розповів, що вбивав заради цікавості

Під час допиту затриманий розповів:

  • Що людей вбивав просто заради цікавості та нових відчуттів.
  • Що другий постріл у груди робив для того, щоб жертва точно не вижила і не могла упізнати нападника.
  • Що жертв вибирав випадково – просто старших чоловіків.

Приїхав до Стрия, ходив гуляти, далі побачив чоловіка і вбив. Мотиву не було, вибирав чоловіків старших,
– таке говорив затриманий.

Йому, звісно, призначать психіатричну експертизу. Але правоохоронці переконані: немає ознак, що чоловік неосудний. Як і немає ознак розкаяння у його поведінці.


Затриманий, на думку поліції, не виявив ознак розкаяння та неосудності / Фото НПУ

Зверніть увагу: у разі доведення судом провини затриманого його можуть ув'язнити на строк від 10 до 15 років або й довічно.

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Автор: Олесь Друкач