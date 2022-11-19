Відпускала на волю ґвалтівників: одіозну суддю Броварського суду затримали після року розшуку

Понад рік суддю Ганну Білик, яку звинувачують у хабарництві, розшукували силовики. Начальник Національної поліції Київщини повідомив, що нарешті вдалось впіймати Білик після року розшуків.

На шляху до побудови демократичної держави Україна повинна навести лад у всіх гілках влади, зокрема у судовій системі. За словами голови поліції Київської області Андрія Нєбитова, правоохоронці затримали "служницю Феміди", яка випустила на волю чоловіків, що зґвалтування 16-річну сироту.

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Як суддя Білик "дивувала суспільство" своїми вироками

Нєбитов зазначає, що Ганна Білик була суддею Броварського суддю. Окрім того, він коротко описав один з її скандальних вироків.

Свого часу необґрунтованість вироків Ганни Білик відверто дивували суспільство і навіть її колег суддів. Один із найбільш гучних епізодів – зґвалтування 16-річної дівчини сироти,

– сказав начальник поліції столиці та області.

Тоді силовики затримали двох підозрюваних, що ймовірно, зґвалтували сироту, але Білик призначила їм запобіжний захід у вигляді незначної застави. Через це кривдникам сироти вдалось вийти на волю.

Суддя ховалась від поліції завдяки війні

Вищий антикорупційний суд оголосив Ганні Білик вирок ще влітку 2021 року. Відповідну ухвалу винесли в січні – тоді жінку мали б позбавити волі на 6 років за хабарництво.

Війна дала змогу екссудді переховуватись і ухилятись від виконання покарання. Поліція Київщини оголосила втікачку в розшук, і, провівши низку оперативних заходів, встановила місцеперебування засудженої,

– підсумували в поліції.

Зазначається, що зараз Білик у СІЗО. Вочевидь, на неї очікує більш суворе покарання, адже вона переховувалась від силовиків.



Поліція затримала суддю Броварського суду, що рік ховалася / Фото з фейсбуку Нєбитова



Суддю Ганну Білик затримали за хабарництво / Фото з фейсбуку Нєбитова

Нагадаємо, правоохоронці в Хмельницькій області завершили розслідування вбивства та зґвалтування 16-річної дівчини. Наразі провадження перебуває на розгляді суду. Зловмисника звинувачують у порушенні трьох статей кримінального кодексу – за це йому грозить довічне позбавлення волі.

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