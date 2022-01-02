Поліція затримала жінку, що вбила "залицяльника": той погрожував їй ножем

На Миколаївщині місцева мешканка випадково вбила залицяльника. Причиною цього стала нав'язлива поведінка чоловіка, який погрожував їй ножем та чіплявся до неї.

Інформація про вбивство надійшла до правоохоронців 1 січня приблизно 6:00.

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Жінка захищалася від залицяльника

Як встановили поліцейські, 25-річний чоловік залицявся до місцевої жительки. Він навіть, дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці події.

Поліцейські доставили жінку до відділення поліції, де слідчі затримали її. Наразі поліцейські продовжують розслідувати інцидент. Вони розпочали кримінального провадження за статтею 115 про умисне вбивство.

Яке покарання світить жінці за самооборону

Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення. За процесуальної підтримки прокуратури затриманій повідомили про підозру, вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу.

Зауважимо, що у Миколаївській області поліція затримала чоловіка за вбивство. Він намагався приховати сліди злочину, проте не встиг цього зробити через наслідки випитого спиртного. Після затримання 24-річного зловмисника правоохоронці з'ясували, що наразі він перебуває під слідством на території Придністров'я за вчинення хуліганства та військових злочинів.