Пологи в українських лікарнях: за що мають заплатити батьки та що гарантує держава

В Україні кожен медичний заклад, який підписав угоду із Національною службою здоров'я, отримує гроші за пологи. У 2021 році цю суму збільшили, тому на одні пологи передбачено 10 тисяч гривень.

Для цього з державного бюджету виділили 1,8 мільярда гривень. Породілля має право на безоплатні пологи, які прийматиме чергова бригада медиків, але якщо вона хоче більшого комфорту, то доведеться доплатити.

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Що входить у безкоштовний пакет послуг

З 1 квітня медики почали отримувати від держави на 2 тисячі гривень більше для надання медичної допомоги під час пологів. Відтак суму збільшили до 10 тисяч гривень.

Народити безкоштовно можна у лікарнях, які підписали договір із Національною службою здоров'я на надання послуги "Медична допомога при пологах". У безоплатний пакет послуг при пологах входить:

моніторинг стану жінки та дитини;

медична допомога при нормальних та ускладнених пологах;

можливість партнерських пологів;

епідуральна анестезія;

вакцинація немовляти;

лікарські засоби із Національного переліку;

харчування на період перебування у стаціонарі.



Пологи частково оплачує держава / Фото Unsplash

Однак за додаткові послуги матусям доведеться доплатити. Керівниця Вінницького обласного перинатального центру Інна Кукурудза розповіла, що палати з окремим санвузлом і кондиціонуванням або покращене харчування держава не оплачує.

Якщо пацієнт хоче, аби на пологах був лікар, якого він обрав, то держава це не оплачує. Мовиться вже про домовленості між лікарем та пацієнтом,

– розповіла Інна Кукурудза.

Однак чимало українських породіль не приховують, що звикли наперед домовлятись із конкретним лікарем, а після пологів "дякувати" медикам.

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Пологи у приватних медзакладах

Ведення вагітності у приватних українських клініках коштує від 40 до 100 тисяч гривень. В одному з таких пологових будинків народжувала Катерина Яковлєва.

Нещодавно жінка вдруге встала мамою. І хоч їй довелось заплатити чималу суму, про свій вибір вона не шкодує.

Ця сума обґрунтована. Для мене було важливим ставлення в лікарів. Мені є з чим порівняти, бо перший раз я була на обліку в держлікарні,

– розповіла Катерина Яковлєва.



Пологи у приватних клініках мають переваги та недоліки / Фото Unsplash

Якщо ж ви хочете безкоштовно народжувати, то дізнатися, який пологовий будинок надає послуги за договором з Національною службою здоров'я, можна у контакт-центрі.