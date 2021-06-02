Роды в украинских больницах: за что должны заплатить родители и что гарантирует государство

В Украине каждое медицинское учреждение, подписавшее соглашение с Национальной службой здоровья, получает деньги за роды. В 2021 году эту сумму увеличили, поэтому на одни роды предусмотрено 10 тысяч гривен.

Для этого из государственного бюджета выделили 1,8 миллиарда гривен. Роженица имеет право на бесплатные роды, которые будет принимать дежурная бригада медиков, но если она хочет большего комфорта, то придется доплатить.

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Что входит в бесплатный пакет услуг

С 1 апреля медики начали получать от государства на 2 тысячи гривен больше для оказания медицинской помощи во время родов. Поэтому сумму увеличили до 10 тысяч гривен.

Родить бесплатно можно в больницах, подписавших договор с Национальной службой здоровья на оказание услуги "медицинская помощь при родах". В бесплатный пакет услуг при родах входит:

мониторинг состояния женщины и ребенка;

медицинская помощь при нормальных и осложненных родах;

возможность партнерских родов;

эпидуральная анестезия;

вакцинация младенца;

лекарственные средства из Национального перечня;

питание на период пребывания в стационаре.



Роды частично оплачивает государство / Фото Unsplash

Однако, за дополнительные услуги мамочкам придется доплатить. Руководитель Винницкого областного перинатального центра Инна Кукуруза рассказала, что палаты с отдельным санузлом и кондиционированием или улучшенное питание государство не оплачивает.

Если пациент хочет, чтобы на родах был врач, которого он выбрал, то государство это не оплачивает. Речь идет уже о договоренностях между врачом и пациентом,

– рассказала Инна Кукуруза.

Однако, многие украинские роженицы не скрывают, что привыкли заранее договариваться с конкретным врачом, а после родов "благодарить" медиков.

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Роды в частных медучреждениях

Ведение беременности в частных украинских клиниках стоит от 40 до 100 тысяч гривен. В одном из таких роддомов рожала Екатерина Яковлева.

Недавно женщина второй раз встала мамой. И хоть ей пришлось заплатить немалую сумму, о своем выборе она не жалеет.

Эта сумма обоснована. Для меня было важным отношение у врачей. Мне есть с чем сравнить, потому что первый раз я была на учете в госбольнице,

– рассказала Екатерина Яковлева.



Роды в частных клиниках имеют преимущества и недостатки / Фото Unsplash

Если же вы хотите бесплатно рожать, то узнать, какой роддом оказывает услуги по договору с Национальной службой здоровья, можно в контакт-центре.