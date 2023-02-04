У межах обміну полоненими додому повернулась єдина жінка: що відомо про захисницю

У межах великого обміну полоненими 4 лютого, Україна повернула 116 своїх героїв, з яких 115 чоловіків та 1 жінка. З російського полону вдалося повернути Аллу Сенченко.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. 49-річна захисниця України родом із Луцька.

Зверніть увагу СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими

Що відомо про Аллу Сенченко

Алла Сенченко навесні 2022 року боронила Україну в боях на Донеччині, зокрема біля міста Лиман. Однак з 23 травня вона не виходила на зв'язок.

Про те, що жінка в полоні, дізналися тільки після публікації пропагандистських роликів у російських ЗМІ. До цього доля жінки залишалася невідомою.

Щиро радіємо звільненню разом із рідними та бажаємо Захисниці України якнайшвидшого повернення у рідний дім! Дякуємо кожному, завдяки кому це стало можливим,

– наголосив Погуляйко.

Обмін полоненими 4 лютого

4 лютого відбувся черговий великий обмін полоненими між Україною та Росією. За інформацією заступника начальника ГУР Дмитра Усова, у межах обміну вдалося повернути:

87 воїнів ЗСУ;

8 бійців ТРО;

7 героїв з Нацгвардії;

6 – з Нацполіції;

5 – з ДПСУ;

2 – з ВМС;

1 – з ДСНС.

Над обміном представників системи МВС ГУР працювало ще разом з нині покійним Денисом Монастирським.

Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, що серед звільнених є представник Нацгвардії, якого раніше вважали зниклим безвісти.

Також у межах обміну вдалося повернути тіла: