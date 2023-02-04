У межах обміну полоненими додому повернулась єдина жінка: що відомо про захисницю
Джерело:Юрій Погуляйко
У межах великого обміну полоненими 4 лютого, Україна повернула 116 своїх героїв, з яких 115 чоловіків та 1 жінка. З російського полону вдалося повернути Аллу Сенченко.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. 49-річна захисниця України родом із Луцька.
Зверніть увагу СБУ показала ексклюзивні кадри з обміну полоненими
Що відомо про Аллу Сенченко
Алла Сенченко навесні 2022 року боронила Україну в боях на Донеччині, зокрема біля міста Лиман. Однак з 23 травня вона не виходила на зв'язок.
Про те, що жінка в полоні, дізналися тільки після публікації пропагандистських роликів у російських ЗМІ. До цього доля жінки залишалася невідомою.
Щиро радіємо звільненню разом із рідними та бажаємо Захисниці України якнайшвидшого повернення у рідний дім! Дякуємо кожному, завдяки кому це стало можливим,
– наголосив Погуляйко.
Обмін полоненими 4 лютого
4 лютого відбувся черговий великий обмін полоненими між Україною та Росією. За інформацією заступника начальника ГУР Дмитра Усова, у межах обміну вдалося повернути:
- 87 воїнів ЗСУ;
- 8 бійців ТРО;
- 7 героїв з Нацгвардії;
- 6 – з Нацполіції;
- 5 – з ДПСУ;
- 2 – з ВМС;
- 1 – з ДСНС.
Над обміном представників системи МВС ГУР працювало ще разом з нині покійним Денисом Монастирським.
Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко додав, що серед звільнених є представник Нацгвардії, якого раніше вважали зниклим безвісти.
Також у межах обміну вдалося повернути тіла:
- волонтера Крістофера Метью Перрі;
- волонтера Ендрю Тобіаса, Метью Бегшоу;
- добровольця Євгенія Кулика (служив у французькому іноземному легіоні, водночас після 24 лютого повернувся, щоб захищати Україну).