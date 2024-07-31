У Польщі та Литві працюють над планом масової евакуації населення на випадок війни

Росія неодноразово погрожувала війною Польщі та Балтійським країнам. Тому Польща та Литва почали працювати над планом евакуації людей на випадок початку конфлікту.

Голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Томаш Сімоняк заявив, що закон про цивільний захист і цивільну оборону міститиме також план масової евакуації населення та положення про створення захищеного урядового зв’язку. Раніше про подібний план говорили в Литві.

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Основні питання вже вирішені

За словами Сімоняка, серед іншого на будівництво укриттів виділять 5 – 6 мільярдів злотих. Він також додав, що основні питання цього проєкту вже вирішені. Глава МВС Польщі пояснив, що залишилося описати фінансові та кадрові нюанси, а також стосунки з органами місцевого самоврядування.

Ми зосереджені на тому – і це основна основа цього проєкту – щоб 0,15 відсотка ВВП із частини, яка виділяється на національну оборону, йшло на питання, пов’язані із захистом населення,

– наголосив Сімоняк.

Сімоняк додав, що в законі також будуть положення про створення захищеного урядового зв'язку.

На запитання, чи планує польська влада за прикладом Литви ухвалити план масової евакуації, Сімоняк запевнив, що такий план є частиною Закону про цивільний захист і цивільну оборону. За його словами, основна перспектива роботи над цим проєктом – це правила війни в Україні, адже це вже не абстрактні ситуації.

Однак він не взявся прогнозувати, коли саме буде ухвалено законопроєкт. Відомо, що у проєкті закону про цивільний захист і цивільну оборону визначено, що система цивільного захисту в Польщі складається з органів державного управління та організацій, які виконують завдання цивільного захисту, а також ресурсів цивільного захисту.

Що заявляли у Литві

Міністр внутрішніх справ Аґне Білотайте Литви обговорила масову евакуацію населення в разі початку війни з представниками міністерств оборони і транспорту, Національного центру кризового управління та інших зацікавлених установ.

За її словами, було узгоджено обов'язки та завдання різних відомств, а від місцевих самоврядувань наразі очікують конкретних даних щодо можливостей і потреб.

Ще на початку липня МВС Литви надіслало самоврядуванням запит щодо евакуації в письмовій формі та попросило їх за півтора місяця оцінити можливості та необхідність її реалізації. Зокрема, вони мали подати кількість мешканців, яких планують евакуювати, маршрути, транспорт і наявні договори на його використання, а також необхідну кількість осіб для проведення евакуації та фінансування, якого бракує.

Литва спирається на досвід країн Північної Європи. Там мають план евакуації і на випадок війни, і на випадок інших ситуацій. Після завершення підготовки план має затвердити уряд.

Його також випробують під час навчань із цивільної оборони на державному рівні.