В Євросоюзі ці та інші вчинки та висловлювання Віктора Орбана викликають критику та обурення. Водночас політолог Ігор Рейтерович зауважив в розмові з 24 Каналом, що у ЄС наразі обмежені можливості впливати на Угорщину.

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Важелі впливу ЄС

Водночас у Європейському Союзі діють певні бюрократичні інструменти. Якщо європейські чиновники захочуть вчинити тиск на Будапешт, то зможуть знайти у законодавстві певні моменти, щоб вплинути на позицію Орбана.

Проте наразі відсутні механізми в ЄС, які б змусили Угорщину змінити свою політику або рішення, що стосуються Росії. Будапешт це чудово розуміє, інакше він би себе так не поводив,

– зауважив політолог.

Проте у Брюсселя залишаються певні важелі впливу, зокрема, санкційна політика, замороження певних коштів, які можуть бути виділені Угорщині.

Зокрема, на його думку, можна знайти зв'язок між спрощенням в'їзду росіянам та білорусам на територію країни і припиненням фінансування певних програм в Угорщині.

Наприклад, можуть здійснити перевірки, виявити тіньовий бізнес росіян і відповідно на період розслідування, кошти, які мають бути виділені міністерству фінансів Угорщині з фондів ЄС, заморожуються. Наразі це єдині механізми, які є у Європейського Союзу,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Зверніть увагу! Будапешт спростив умови в'їзду до країни для громадян Росії та Білорусі. Це відбувається в межах програми "національна карта", яка дозволяє росіянам та білорусам перебувати в Угорщині до 2 років з можливістю продовження.

Також Європейський Союз розпочинає реформу щодо ухвалювання рішень. Коли завершиться остаточне формування його керівних органів, що триватиме до осені, це питання обов'язково буде винесено на розгляд.

"Напевно будуть внесені зміни щодо тих чи інших питань, які раніше виносились на загальну згоду. Тепер вони, імовірно, ухвалюватимуться за іншим принципом. Наприклад, буде достатньо, щоб за нього проголосувала кваліфікована більшість. Після цього агресивна і нахабна позиція Угорщини з багатьох питань кардинально зміниться", – впевнений політолог.