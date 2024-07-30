Цей крок, що став можливим після візиту прем'єра Віктора Орбана до Москви, викликав занепокоєння щодо безпеки. В Євросоюзі цей крок розкритикували, там вважають, що дії Орбана можуть підірвати європейську міграційну систему і зіграти на руку Кремля.

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Чому рішення Орбана викликає занепокоєння в ЄС

Угорщина нещодавно спростила умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі, включивши їх у програму "національної карти", що дозволяє їм перебувати в країні до двох років з можливістю продовження. Це стало можливим після нещодавнього візиту прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви.

Вже кілька днів росіяни можуть в'їжджати в ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки і безперешкодно пересуватися до інших країн ЄС. Це стало можливим завдяки реєстрації в якості гастарбайтерів в Угорщині, яку прем'єр-міністр Віктор Орбан поширив на вихідців з Росії та Білорусі в липні,

– зазначають у виданні.

Це викликало занепокоєння в європейських країн, оскільки є побоювання, що російські шпигуни можуть скористатися цією можливістю або, що Кремль може навмисно переправляти росіян для здійснення терористичних актів.

Експерт з питань зовнішньої політики ЄС Сергій Лагодинський критикує дії Угорщини, називаючи їх "неправильним підходом". Він зауважив, що в Будапешті дали право на безперешкодний в'їзд росіян у той момент, коли російська влада робить все можливе, щоб послабити Європу за допомогою гібридних атак.

Лагодинський також підкреслив, що хоч і не всі росіяни є частинами режиму, це рішення може посилити загрозу безпеці.

"Він підриває європейську міграційну систему і в той же час робить себе слугою Кремля", – наголосив експерт.

У виданні додали, що Угорщина очікує близько 65 000 заробітчан, які можуть привезти сім'ї і через три роки подати заяву на постійне проживання.

Водночас інші країни ЄС, зокрема Фінляндія, обмежують в'їзд росіян, посилаючись на ризики дестабілізації кордонів і країн ЄС.