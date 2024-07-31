В Евросоюзе эти и другие поступки и высказывания Виктора Орбана вызывают критику и возмущение. В то же время политолог Игорь Рейтерович отметил в разговоре с 24 Каналом, что у ЕС пока ограниченные возможности влиять на Венгрию.

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Рычаги влияния ЕС

В то же время в Европейском Союзе действуют определенные бюрократические инструменты. Если европейские чиновники захотят оказать давление на Будапешт, то смогут найти в законодательстве определенные моменты, чтобы повлиять на позицию Орбана.

Однако пока отсутствуют механизмы в ЕС, которые бы заставили Венгрию изменить свою политику или решения, касающиеся России. Будапешт это прекрасно понимает, иначе он бы себя так не вел,

– отметил политолог.

Однако у Брюсселя остаются определенные рычаги влияния, в частности, санкционная политика, замораживание определенных средств, которые могут быть выделены Венгрии.

В частности, по его мнению, можно найти определенную связь между упрощением въезда россиянам и белорусам на территорию страны и прекращением финансирования определенных программ в Венгрии.

Например, могут осуществить проверки, выявить теневой бизнес россиян и соответственно на период расследования, средства, которые должны быть выделены министерству финансов Венгрии из фондов ЕС, замораживаются. Сейчас это единственные механизмы, которые есть у Европейского Союза,

– отметил Игорь Рейтерович.

Обратите внимание! Будапешт упростил условия въезда в страну для граждан России и Беларуси. Это происходит в рамках программы "национальная карта", которая позволяет россиянам и белорусам находиться в Венгрии до 2 лет с возможностью продления.

Также Европейский Союз начинает реформу по принятию решений. Когда завершится окончательное формирование его руководящих органов, что продлится до осени, этот вопрос обязательно будет вынесен на рассмотрение. Европарламент с высокой вероятностью его поддержит и далее все остальные органы ЕС.

"Наверняка будут внесены изменения по тем или иным вопросам, которые ранее выносились на общее согласие. Теперь они, вероятно, будут приниматься по другому принципу. Например, будет достаточно, чтобы за него проголосовало квалифицированное большинство. После этого агрессивная и наглая позиция Венгрии по многим вопросам кардинально изменится", – уверен политолог.