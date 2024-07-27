Угорський прем'єр цинічно додав, що українці вважають війну російським вторгненням, яке порушує міжнародне, водночас – Росія буцімто "має право на самооборону". Такі слова він пояснив тим, що у Кремлі не хочуть бачити на кордоні "війська та зброю НАТО".

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Орбан видав нову цинічну заяву

Виступаючи у літньому таборі Тушваньош у Румунії, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре відзначився проросійськими заявами. Так, він стверджує, що мир в Україні може наступити лише в тому випадку, якщо буде втручання іншої країни.

Якщо це залежить від двох сторін, які воюють, України та Росії, то миру не буде. Мир може бути принесений тільки ззовні,

– заявив Орбан.

Угорський прем'єр додав, що Україна та Росія нібито "однаково зазнають жорстоких втрат у війні, котрі обчислюються сотнями тисяч". Втім, за словами Орбана, обидві країни "все ще не хочуть примиритися".

Однак найбільше вражають наступні заяви, в яких Орбан вирішив порівняти Україну та Росію. Так, прем'єр Угорщини вирішив "висвітлити" позиції країн. Орбан почав стверджувати, що Україна та Росія вірять, що можуть перемогти, однак "обидві керуються власною реальною чи уявною правдою". За словами Орбана, українці "вважають", що вторгнення Росії – це війна, яка порушує міжнародне право і територіальний суверенітет, а тому українці здійснюють самооборону і ведуть війну за незалежність.

Водночас Орбан заявив, що Росія також "має право на самооборону". Мовляв, на думку росіян, в Україні "відбуваються серйозні військові заходи НАТО", а тому у Кремлі "не хочуть бачити натівські війська чи натівську зброю на російсько-українському кордоні". Орбан додав, що через це в Росії вважають, що "мають право на самооборону", а війна – буцімто є "спровокованою".

Таким чином, кожен має якусь справедливість, уявну чи реальну, і жодна зі сторін не відмовиться від війни… Це веде прямо до ескалації,

– резюмував Орбан.

До слова, раніше стало відомо, що Рада ЄС обговорить поведінку Орбана та його проросійські заяви. Так, країни-члени оцінюють таку позицію Угорщини, яка на цей час за ротаційним принципом головує у ЄС, адже мовиться про захист України, яка зазнала агресії.