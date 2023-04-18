У Польщі у Великодню ніч чоловік з ножем напав на 3 українок, одна трагічно загинула

У польському місті Легниця чоловік напав з ножем на 3 українок, які вимушено проживають у Польщі. Одна з них загинула на місці, а її донька перебуває у лікарні.

Кривавий злочин стався в ніч із на 16 квітня в одній із квартир на вулиці Струга. Жертвами стали мати та її 14-річна донька, а також ще одна жінка, яка проживала з ними.

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Матір дівчинки померла на місці

Інформація про трагічні події, що сталися в ніч з 15 на 16 квітня в будинку на вулиці Струга, 30, надійшла до поліції близько першої години ночі. Вони одразу ж вирушили на місце.

На місці правоохоронці виявили тіло 37-річної жінки. У неї були травми грудей та шиї – попередньо, від гострого ножа. У 14-річної доньки вбитої також були поранення грудей, її госпіталізували до лікарні.

Окружний прокурор повідомив, що у цій будівлі перебувала ще одна жінка. У неї були рани на руках, які теж, швидше за все, зловмисник завдав ножем.

На місце виїхали прокурор та слідча група. Як було встановлено, чоловік швидше за все зайшов у будівлю, щоб пограбувати. Очевидно, його виявила 37-річна жінка, яка була смертельно поранена ножем, а потім аналогічним чином він поранив її 14-річну дочку, яка прокинулась від криків матері. Тим часом вигуки розбудили ще одну жінку, на яку напав злочинець,

– сказав прокурор міста Радослав Врембяк.

Усі троє постраждалих є громадянками України. Вони жили у будинку на вулиці Струга разом із 5 іншими громадянами України. 14-річній дівчинці довелося зробити операцію. Її стан важкий, але стабільний.

Підозрюваного знайшли дуже швидко

Поліція одразу почала розшукувати злочинця. Підозрюваного знайшли біля будівлі у кущах й він був весь у крові. Ним виявився Віктор Р., 36-річний мешканець Легниці.

Під час обшуку поліцейські виявили у нього закривавлений ніж. Раніше Віктор вже перебував у конфлікті із законом й мав судимість за злочини проти власності.

Підозрюваного заарештували та доставили до районної прокуратури у Легниці, де йому пред'являть звинувачення у вбивстві однієї людини, замаху на вбивство підлітка та заподіянні тілесних ушкоджень третій потерпілій.