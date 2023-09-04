Польща почала видавати Києву чоловіків призовного віку: чому це маніпуляція
Джерело:Rzeczpospolita
Польща видворила деяких українців, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи. Проте в цьому випадку не мовиться про українців призовного віку, які виїхали незаконно.
Хоча нещодавно нардеп та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував екстрадувати військовозобов'язаних, які виїхали з підробленими документами. Проте польське видання пише не про такі випадки.
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Польща видворила порушників, а не чоловіків призовного віку
Український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки застеріг українців від маніпуляцій росіян, що нібито Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку.
Насправді це не так – Варшава почала екстрадувати чоловіків, які залишили Україну незаконно або сприяли у виїзді іншим. Мовиться про правопорушників, на арешт яких Україна оформила міжнародний ордер, а не про всіх чоловіків призовного віку.
Що заявило польське видання
Польське видання розібрало нещодавню заяву Арахамії, який припустив, що з 1 вересня українські правоохоронці можуть вимагати екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України.
У контексті цієї заяви журналісти надали дані Штабу Прикордонної служби Польщі, який заявив, що з 24 лютого 2022 року до 31 серпня цього року до Польщі в'їхали майже 2,87 мільйона громадян України призовного віку, тобто у віці 18 – 60 років, виїхали – орієнтовно 2,8 мільйона українців.
Одна людина могла перетнути кордон до кількох сотень разів. Але якщо відняти виїзди від в'їздів, то в Польщі залишається орієнтовно 80 тисяч українців, які потенційно можуть підлягати мобілізації. Скільки з них насправді відповідають умовам звільнення від мобілізації? Невідомо,
– заявила речниця Прикордонної служби, лейтенант Анна Міхальська.
Як та чи можливо повернути цих чоловіків назад в Україну
Видання пояснює, що для повернення українських чоловіків призовного віку, які незаконно перетнули кордон, назад в Україну, наша держава має оформити міжнародний ордер на арешт кожного з них.
"Якщо ми затримаємо такого іноземця, наприклад, для простої перевірки на дорозі, наша система KSIP (польська Інформаційна система Національної поліції – 24 Канал) покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерпола", – пояснив речник Головного управління поліції Польщі Маріуш Царка.
За його словами, далі польська поліція:
- затримує таку особу;
- повідомляє прокуратуру.
"Чи її екстрадують, вирішує польський суд", – запевнив речник.
Що заявила українська влада
- Народний депутат Давид Арахамія заявив, що в Україні шукають способи побороти те, що деякі українці призовного віку покинули нашу державу незаконно після початку повномасштабного вторгнення, отримавши підробний "білий квиток".
- Арахамія заявив, що спочатку необхідно буде провести попередній аналіз, на який піде кілька місяців. Далі думатимуть, як притягнути до відповідальності тих, хто вибрався за кордон з підробленими документами.
- За словами нардепа, практично у будь-якій державі правоохоронці можуть зробити запит на екстрадицію військовозобов'язаних з підробленими "білими квитками". Після чого Україна зможе повернути їх додому, щоб вони відповідали за скоєний злочин.
- Водночас це може бути небезпечно для іміджу України. Окрім того, ще треба довести злочин. Якщо країни ЄС отримуватимуть забагато запитів на екстрадицію, то можуть зупинити заяви на надання статусу політичного біженця.