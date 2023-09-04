Польща почала видавати Києву чоловіків призовного віку: чому це маніпуляція

Польща видворила деяких українців, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи. Проте в цьому випадку не мовиться про українців призовного віку, які виїхали незаконно.

Хоча нещодавно нардеп та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував екстрадувати військовозобов'язаних, які виїхали з підробленими документами. Проте польське видання пише не про такі випадки.

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Польща видворила порушників, а не чоловіків призовного віку

Український Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки застеріг українців від маніпуляцій росіян, що нібито Польща почала видавати Україні чоловіків призовного віку.

Насправді це не так – Варшава почала екстрадувати чоловіків, які залишили Україну незаконно або сприяли у виїзді іншим. Мовиться про правопорушників, на арешт яких Україна оформила міжнародний ордер, а не про всіх чоловіків призовного віку.

Що заявило польське видання

Польське видання розібрало нещодавню заяву Арахамії, який припустив, що з 1 вересня українські правоохоронці можуть вимагати екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно виїхали з України.

У контексті цієї заяви журналісти надали дані Штабу Прикордонної служби Польщі, який заявив, що з 24 лютого 2022 року до 31 серпня цього року до Польщі в'їхали майже 2,87 мільйона громадян України призовного віку, тобто у віці 18 – 60 років, виїхали – орієнтовно 2,8 мільйона українців.

Одна людина могла перетнути кордон до кількох сотень разів. Але якщо відняти виїзди від в'їздів, то в Польщі залишається орієнтовно 80 тисяч українців, які потенційно можуть підлягати мобілізації. Скільки з них насправді відповідають умовам звільнення від мобілізації? Невідомо,

– заявила речниця Прикордонної служби, лейтенант Анна Міхальська.

Як та чи можливо повернути цих чоловіків назад в Україну

Видання пояснює, що для повернення українських чоловіків призовного віку, які незаконно перетнули кордон, назад в Україну, наша держава має оформити міжнародний ордер на арешт кожного з них.

"Якщо ми затримаємо такого іноземця, наприклад, для простої перевірки на дорозі, наша система KSIP (польська Інформаційна система Національної поліції – 24 Канал) покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерпола", – пояснив речник Головного управління поліції Польщі Маріуш Царка.

За його словами, далі польська поліція:

затримує таку особу;

повідомляє прокуратуру.

"Чи її екстрадують, вирішує польський суд", – запевнив речник.

Що заявила українська влада