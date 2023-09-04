Польша начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста: почему это манипуляция
Источник:Rzeczpospolita
Польша выдворила некоторых украинцев, переправлявших нелегальных мигрантов в Европу. Однако в этом случае не говорится об украинцах призывного возраста, уехавших незаконно.
Хотя недавно нардеп и глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия предложил экстрадировать военнообязанных, выехавших с поддельными документами. Однако польское издание пишет не о таких случаях.
Смотрите также Крупнейший центр приема беженцев закрыли в Польше: причины
Польша выдворила нарушителей, а не мужчин призывного возраста
Украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности предостерегал украинцев от манипуляций россиян, что якобы Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста.
На самом деле, это не так – Варшава начала экстрадировать мужчин, которые покинули Украину незаконно или способствовали в выезде другим. Речь идет о правонарушителях, на арест которых Украина оформила международный ордер, а не обо всех мужчинах призывного возраста.
Что заявило польское издание
Польское издание разобрало недавнее заявление Арахамии, который предположил, что с 1 сентября украинские правоохранители могут потребовать экстрадиции незаконно выехавших из Украины мужчин призывного возраста.
В контексте этого заявления журналисты предоставили данные Штаба Пограничной службы Польши, который заявил, что с 24 февраля 2022 года по 31 августа этого года в Польшу въехали почти 2,87 миллиона граждан Украины призывного возраста, то есть в возрасте 18 – 60 лет, выехали – ориентировочно 2,8 миллиона украинцев.
Один человек мог пересечь границу до нескольких сотен раз. Но если вычесть выезды от въездов, то в Польше остается ориентировочно 80 тысяч украинцев, которые могут подлежать мобилизации. Сколько из них действительно соответствуют условиям освобождения от мобилизации? Неизвестно,
– заявила пресс-секретарь Пограничной службы, лейтенант Анна Михальская.
Как и возможно ли вернуть этих мужчин обратно в Украину
Издание объясняет, что для возвращения украинских мужчин призывного возраста, незаконно пересекших границу, обратно в Украину, наше государство должно оформить международный ордер на арест каждого из них.
"Если мы задержим такого иностранца, например, для простой проверки на дороге, наша система KSIP (польская Информационная система Национальной полиции – 24 Канал) покажет, что это лицо, которое преследуется прокуратурой Украины, потому что там есть данные Интерпола", – пояснил спикер Главного управление полиции Польши Мариуш Царко.
По его словам, далее польская полиция:
- задерживает такое лицо;
- сообщает прокуратуру.
"Экстрадируют ли ее, решает польский суд", – заверил спикер.
Что заявили украинские власти
- Народный депутат Давид Арахамия заявил, что в Украине ищут способы побороть то, что некоторые украинцы призывного возраста покинули наше государство незаконно после начала полномасштабного вторжения, получив поддельный "белый билет".
- Арахамия заявил, что сначала необходимо будет провести предварительный анализ, на который уйдет несколько месяцев. Далее будут думать, как привлечь к ответственности выбравшихся за границу с поддельными документами.
- По словам нардепа, практически в любом государстве правоохранители могут запросить экстрадицию военнообязанных с поддельными "белыми билетами". После чего Украина сможет вернуть их домой, чтобы они отвечали за совершенное преступление.
- В то же время это может быть опасно для имиджа Украины. Кроме того, еще нужно доказать преступление. Если страны ЕС будут получать слишком много запросов на экстрадицию, то могут остановить заявления на предоставление статуса политического беженца.