У Польщі чоловік увірвався до сиротинця та влаштував там різанину

В Польщі чоловік з ножем увірвався до дитячого будинку. Він вбив одну дівчинку та поранив ще багатьох жителів сиротинця.

Трагічна подія трапилась ввечері 9 травня, а саме після 21:00 за Гринвічем.

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Що трапилось

19-річний хлопець увійшов до дитячого будинку в селі Томиславіце, недалеко від Лодзі. Прессекретарка поліції Анета Соберай повідомила, що він напав на жителів сиротинця із гострим предметом. Найважчих поранень зазнала 16-річна жителька дитбудинку, вона померла на місці.

Ми знаємо, що найтяжчі поранення отримала 16-річна дівчинка, вихованка цього дитячого будинку, яка померла на місці,

– сказала речниця поліції.

На момент нападу в дитячому будинку перебувало 13 осіб, у тому числі один співробітник. Окрім дівчинки, яка загинула, поранень зазнали 9 людей: 5 з них госпіталізували до лікарні, а іншим 4 надали допомогу на місці. Також діти із сиротинця отримують зараз психологічну допомогу.

Нападник міг бути колишнім хлопцем дівчини

Приблизно через годину після трагедії поліція затримала нападника за місцем проживання. Він не чинив опору та на момент арешту був тверезим, але поліція також перевіряла його на наркотики.

Державне інформаційне агентство ПАП повідомило, не називаючи свого джерела, що нападником був колишній хлопець дівчини. ЗМІ пишуть, він увійшов до кімнати дівчини через вікно.

У прокуратурі заявили, що розслідували всі елементи останнього періоду життя жертви, зокрема її стосунки з нападником.