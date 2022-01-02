У Польщі у новорічну ніч вбили українця: поліція затримала 12 осіб
2 січня 2022 , 15:59Читать новость на русском
Джерело:Wiadomości
У Польщі у ніч з 31 грудня на 1 січня знайшли тіло вбитого українця. У нього була серйозна травма голови, яка, швидше за все, і стала причиною смерті.
Польські правоохоронці вже затримали 12 осіб. Поліцейські вважають, що вони можуть бути причетні до вбивства.
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Загиблого українця виявили перехожі на вулиці. Вони одразу викликали поліцію. За попередніми даними, чоловіка вбили. 47-річний українець святкував Новий рік у компанії земляків та іноземців. Усі вони – громадяни України, Білорусі та Індонезії.
Через сильне алкогольне сп'яніння вони не змогли дати свідчення поліції. Обставини смерті поки що встановлюються.
Смерть українців закордоном
- 11 жовтня у Польщі знайшли тіло 51-річної жінки в одному із закладів тимчасового розміщення у Стараховіцах. Поліція встановила особу померлої жінки. Нею виявилася громадянка України.
- У Словаччині 17 грудня знайшли тіло 28-річного українця Павла Куропася. Місцеві правоохоронці списують все на самогубство, однак і рідні, і друзі чоловіка відмовляються у це вірити.
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