У Польщі українець ножем вбив свого земляка

У польському місті Плоцьк 6 листопада від ножових поранень загинув 33-річний українець. Напав на чоловіка його знайомий – 32-річний земляк.

Деталі інциденту

Трагедія трапилася надвечір у суботу в центрі міста. Тіло загиблого знайшли на одній з вулиць Плоцька. Медики намагалися врятувати постраждалого, однак марно.

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Правоохоронці вивчили кадри із камер відеоспостереження, а також провели розтин тіла загиблого. Експертиза встановила, що чоловіка сильно вдарили ножем у шию та пошкодили вену.

За підозрою у вбивстві поліцейські затримали двох осіб. Після допиту одного чоловіка відпустили, а іншому – висунули обвинувачення.

Потерпілий і підозрюваний знали один одного. Попередні висновки свідчать, що мотивом вбивства були особисті причини,

– розповіла районна прокурорка Малгожата Орквішевська.

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В одному з пабів Валбжиха між українцем та власником закладу спалахнув конфлікт. Причиною сварки, ймовірно, стало те, що гість відмовлявся платити за вхід.

Словесна перепалка переросла у бійку. Під час штовханини українець впав на скляні двері. Коли ті розбилися, один з осколків потрапив йому в обличчя. Через це постраждалий залишився без ока. Тепер поляку загрожує 5 років ув'язнення.