Ґвалтувала та продавала педофілам: у Польщі затримали українку, яка знущалася зі своїх дітей

У Польщі затримали українку, яка катувала, продавала педофілам та самостійно ґвалтувала своїх дітей. Вона родом з Синельникового, що на Дніпропетровщині.

Світлана разом з дітьми виїхала з України у березні 2022 року. За словами постраждалої малечі, вони досі бояться свою горе-матір.

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У Польщі українка продавала своїх дітей педофілам

Світлану з дітьми у Польщі прийняла місцева родина, яка допомагала їм продуктами, одягом та побутовою технікою. Згодом вони помітили, що діти бояться власної матері і навіть не говорять в її присутності.

Діти розповіли полячці, що їх б’є матір. Старша донька сказала, що боїться за життя молодших дітей, тому що їх жорстоко били.

У підсумку полячка звернулася до поліції і у квітні розпочалося розслідування.

Як розповіли у поліції, матір виривала дівчатам волосся, а хлопчиків била по статевих органах. Також вона принижувала, залякувала дітей, била кулаком і рукою по спині, руках, ногах і обличчю. Щоб удари були більш болючі – жінка одягала каблучку з великим каменем.

Як виявилось, матір дітей – прийомна. Вона змушувала дітей стояти в кутку всю ніч, не давала їсти, пити та сходити до туалету. 6-річній дівчинці українка виривала волосся, запихала їй до рота забруднений сечею та фекаліями підгузок.

13-річного хлопчика українка підвішувала за ногу на металевій перекладині драбини, а потім смикала за статевий член, щоб було болючіше. Ще одного 14-річного хлопчика вона била у пах.

9-річну дитину горе-матір душила руками, хапала за шию, піднімала вгору, била головою об стіл, скидала з двоярусного ліжка, тягнула за руки та ноги, прив’язувала повідцем до піаніно, била сковорідкою, вибивала зуби та змушувала їсти фекалії тварин. Ще одну дитину жінка засунула головою в унітаз.

Окрім цього, українка змушувала дітей незнайомим чоловікам облизувати статеві органи. Старшим дітям вона давала таблетки, від яких вони засинали, а потім прокидалися від болю в інтимних місцях, без трусиків або одягнені в чужі сукні.

Правоохоронці кажуть, що українка продавала дітей педофілам як в Україні, так і в Польщі. За це вона отримувала гроші. До того ж жінка сама вступала в інтимні стосунки з дітьми: змушувала їх облизувати свої інтимні частини тіла, кількарічним дівчаткам вводила палець, крейду і фломастери в піхву, а хлопчиків-підлітків під час купання била по статевих органах.

Так, насильство тривало роками. Однак українка не визнає свою провину. Наразі поліція розшукує чоловіків, яким продавали дітей у Польщі.

Зараз діти живуть у родині поляків. У прокуратурі зазначили, що українка може постати перед судом, бо є осудною. Суд у Познані продовжив арешт Світлани до кінця року. Сама жінка написала листа до посольства з місця ув’язнення з проханням допомогти повернутися в Україну.

Подружжя з Київщини морило голодом і ґвалтувало маленьких дітей

Раніше повідомлялося, що 29-річна мешканка Броварщини разом з цивільним чоловіком протягом тривалого часу морили голодом, піддавали тортурам та здійснювали сексуальне насильство над своїми дітьми. Жінка ставила дітей на коліна, принижувала, залякувала та погрожувала вбивством.

Наразі життю і здоров'ю хлопчиків віком 11 і 5 років та 3-річній дівчинці нічого не загрожує. За скоєне горе-батькам загрожує до 15 років позбавлення волі.